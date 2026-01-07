Το νέο φορολογικό ημερολόγιο - Τι έχουμε να πληρώσουμε το πρώτο τρίμηνο του 2026

Το 2026 δεν ξεκινά απλώς με νέες ημερομηνίες στο φορολογικό ημερολόγιο.

Ξεκινά με μια αναδιάταξη της φορολογικής ατζέντας, σε μια περίοδο όπου η οικονομία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη εισοδημάτων και επενδύσεων και στη διατήρηση ισχυρών δημοσιονομικών επιδόσεων.

Οι αλλαγές που ενεργοποιούνται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους αγγίζουν εισοδήματα, ακίνητα, νοικοκυριά και κατανάλωση, διαμορφώνοντας από νωρίς το πλαίσιο της φορολογικής χρονιάς.

Νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η αναμορφωμένη κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με μειώσεις συντελεστών στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Οι νέοι συντελεστές 20%, 26% και 34% αντικαθιστούν υψηλότερα επίπεδα του παρελθόντος, με το τελικό όφελος να διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες με παιδιά. Για τα νοικοκυριά με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, εισοδήματα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται πλήρως από φόρο, ενώ η έμμεση αύξηση του αφορολογήτου για νέους έως 30 ετών και για οικογένειες με παιδιά αλλάζει ουσιαστικά τον λογαριασμό για χιλιάδες φορολογουμένους. Πρόκειται για παρεμβάσεις με σαφή κοινωνική στόχευση, που περιορίζουν τη φορολογική πίεση εκεί όπου είναι εντονότερη, χωρίς να μετατρέπονται σε γενικευμένη ελάφρυνση.

Ακίνητα και ΕΝΦΙΑ: Τα πρώτα “ραβασάκια” της χρονιάς

Το δεύτερο κρίσιμο πεδίο αλλαγών αφορά την ακίνητη περιουσία – και είναι από εκείνα που οι φορολογούμενοι θα δουν πρώτοι στην πράξη. Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, ανοίγοντας και φέτος τον κύκλο των φορολογικών υποχρεώσεων . Ο φόρος θα εξοφληθεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στο τέλος Μαρτίου, γεγονός που καθιστά τον ΕΝΦΙΑ τον πρώτο μεγάλο φόρο της χρονιάς για εκατομμύρια ιδιοκτήτες.

Σε επίπεδο παρεμβάσεων, από το 2026 επεκτείνεται η μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων, σε μια προσπάθεια στήριξης της περιφέρειας και ενίσχυσης της αποκέντρωσης.

Παράλληλα, αλλάζει η φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από ενοίκια, με χαμηλότερο συντελεστή για εισοδήματα έως 24.000 ευρώ, προσφέροντας ουσιαστική ανάσα σε ιδιοκτήτες μικρής και μεσαίας ακίνητης περιουσίας. Την ίδια στιγμή, επεκτείνονται τα κίνητρα για τη μίσθωση κενών κατοικιών, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά στη μακροχρόνια ενοικίαση και να αντιμετωπιστούν χρόνιες στρεβλώσεις της αγοράς κατοικίας.

Φορολογικές δηλώσεις: Ο λογαριασμός της άνοιξης

Λίγο μετά τον ΕΝΦΙΑ, μέσα στον Μάρτιο, ανοίγει και η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για τα εισοδήματα του 2025. Τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος εκδίδονται άμεσα με την υποβολή της δήλωσης, δίνοντας από νωρίς σαφή εικόνα για το αν και τι θα πληρώσει κάθε φορολογούμενος. Η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε οκτώ δόσεις, από τον Ιούλιο έως και τον Φεβρουάριο του 2027.Πάντως φορολογική ανάσα δεν προβλέπεται ούτε αυτή τη χρονιά για τους ελεύθερους επαγγελματίες,οι οποίοι θα δουν τα οφέλη της αναμόρφωσης της φορολογικής κλίμακας το 2027.

ΦΠΑ: Στοχευμένες ελαφρύνσεις με γεωγραφικό αποτύπωμα

Στο μέτωπο της έμμεσης φορολογίας, το πρώτο τρίμηνο του 2026 φέρνει στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ, κυρίως για νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, όπου οι συντελεστές μειώνονται έως και 30%. Στόχος είναι η στήριξη των τοπικών οικονομιών και η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα δεν αλλάζει δραστικά. Ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης παραμένουν βασικός πυλώνας των φορολογικών εσόδων, διατηρώντας την Ελλάδα σε υψηλά επίπεδα έμμεσης φορολογίας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο προϋπολογισμός ως όριο των παρεμβάσεων

Παρά τις φοροελαφρύνσεις, ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει φορολογικά έσοδα άνω των 73 δισ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με το 2025. Οι αλλαγές δεν κινούνται εκτός δημοσιονομικών ορίων, αλλά εντός μιας στρατηγικής ανακατανομής του φορολογικού βάρους. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 δεν φέρνει φορολογική επανάσταση, αλλά μια στοχευμένη ρύθμιση. Με τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ να ανοίγουν από νωρίς τον κύκλο των υποχρεώσεων και τις φορολογικές δηλώσεις να ακολουθούν την άνοιξη, οι αλλαγές αποτυπώνονται άμεσα στην καθημερινότητα των φορολογουμένων. Το μήνυμα της χρονιάς είναι ξεκάθαρο. Λιγότερη πίεση εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, αλλά με αυστηρή προσήλωση στους δημοσιονομικούς στόχους.

Πηγή: OT