Πάτρα: Το πρόγραμμα της εβδομάδας 5 – 10 Ιανουαρίου 2026 στο Πολύεδρο

Στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, τη νέα εβδομάδα από τη Δευτέρα 5 έως & το Σάββατο 10/1/2026, συνεχίζεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» που είναι μία Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των φιλότεχνων.

Την ερχόμενη Πέμπτη 8/1 στις 6 το απόγευμα, «Με βελόνα και κλωστή».

Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας… Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!

Όσο για το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στις 10.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί στο Πολύεδρο η εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά με τίτλο «Γλυκαίνοντας το νέο χρόνο μας».

Στολίζουμε μπισκότα με τζίντζερ, με ζαχαρόπαστα και άλλα βρώσιμα υλικά, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.



