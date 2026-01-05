Πάτρα: Τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα

Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε, φαίνεται να προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκθεση αναφέρουν πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο Νοσοκομείο, με μυδρίαση (η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη (ανοιχτή) και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο “σκορ Γλασκώβης 4” (σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).