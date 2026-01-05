«ΣΦήγΚΕΣ»: Οι Μπεφάνες «ξόρκισαν το κακό» στους δρόμους της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Για να «ξορκίσουν το κακό», βγήκαν στους δρόμους της Πάτρας, την παραμονή των Θεοφανίων, τα μέλη της ομάδας «ΣΦήγΚΕΣ», ντυμένα μάγισσες, αναβιώνοντας και φέτος το έθιμο της Befana.

Το έθιμο έχει τις ρίζες του στην Ιταλία, όπου είναι γνωστό ως Befana, ενώ πραγματοποιείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Πάτρα, τα τελευταία χρόνια, η αναβίωσή του γίνεται από την ομάδα «ΣΦήγΚΕΣ», η οποία δίνει το δικό της καλλιτεχνικό και συμβολικό στίγμα στην εκδήλωση.

Έτσι και φέτος, οι «Μπεφάνες» (εξελληνισμένα) έκαναν την εμφάνισή τους στο ιστορικό κέντρο της πόλης, φωτογραφήθηκαν με πολίτες και επισκέφθηκαν αυτοδιοίκητους και συλλογικούς φορείς, μεταφέροντας μηνύματα αισιοδοξίας μέσα από μουσικές, τραγούδια και χαμόγελα.

Σύμφωνα με την παράδοση, η Befana είναι μια καλόκαρδη, ηλικιωμένη γυναίκα με υπερφυσικές δυνάμεις, που συμβολίζει τη σοφία και την εμπειρία της ζωής. Το μήνυμά της συνοψίζεται στην πίστη ότι το ουσιαστικό νόημα της ζωής βρίσκεται στο «Ουράνιο Φως» και στην αγάπη.

Τα χαρακτηριστικά της, είναι το μυτερό καπέλο και η μαγική σκούπα, που αποτελούν συμβολισμούς υπέρβασης της υλικής πραγματικότητας και πνευματικής ανάτασης, παραπέμποντας στην ανάγκη απομάκρυνσης από τις μικρότητες και τις κακίες της καθημερινότητας.