Xάθηκαν 2.000 βαλίτσες από το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω της αυξημένης προσέλευσης επιβατών που επιχειρούν να ταξιδέψουν προς τους προορισμούς τους, μετά το χθεσινό μπλακ άουτ που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του FIR Αθηνών.

Η έντονη επιβατική κίνηση οδήγησε σε αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τέσσερις διεθνείς αναχωρήσεις που ήταν προγραμματισμένες μεταξύ 09:30 και 10:30, οι οποίες τελικά μεταφέρθηκαν αρκετές ώρες αργότερα, προκαλώντας επιπλέον ταλαιπωρία.

Πέρα από τις πολύωρες καθυστερήσεις, αρκετοί επιβάτες ήρθαν αντιμέτωποι και με την απώλεια των αποσκευών τους.

Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 2.000 βαλίτσες έχουν χαθεί. Οι αεροπορικές εταιρείες διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού τους και αποστολής στους ιδιοκτήτες τους.

Όπως διευκρινίζεται, οι αποσκευές επιβατών με πτήσεις ανταπόκρισης θα προωθηθούν απευθείας στον τελικό τους προορισμό, ενώ όσες ανήκουν σε επιβάτες με τελικό προορισμό την Αθήνα θα παραμείνουν στο Ελ. Βενιζέλος για παραλαβή.