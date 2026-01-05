Πάτρα: Πόσες μέρες θα μείνουμε χωρίς Λαϊκές Αγορές;

Χωρίς λαϊκή αγορά θα μείνει η Πάτρα την Τετάρτη 7 του μήνα, καθώς έχει προκηρυχθεί πανελλαδική απεργία, στην οποία συμμετέχουν και οι Αχαιοί παραγωγοί και πωλητές.

Η κινητοποίηση αφορά το σύνολο του κλάδου και εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λάβει οι Ομοσπονδίες των λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Ομοσπονδιών, η απεργία έχει κηρυχθεί επ’ αόριστον, ωστόσο η τελική στάση που θα ακολουθήσουν οι επαγγελματίες της Πάτρας αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες.

Όπως δήλωσε στο thebest.gr ο αντιπρόεδρος του σωματείου της Πάτρας, Θανάσης Γκοτσούλιας, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, με βασικό αντικείμενο τις επόμενες κινήσεις του κλάδου και τη μορφή που θα λάβουν οι κινητοποιήσεις. «Όποια απόφαση και αν πάρουμε για τη συνέχεια, την Τετάρτη δεν θα πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγορά», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή στην μεθαυριανή απεργία θεωρείται δεδομένη.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, οι παραγωγοί και οι πωλητές βρίσκονται σε αναμονή των εξελίξεων, καθώς την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με το Υπουργείο. Από την έκβαση του συγκεκριμένου ραντεβού, όπως υπογράμμισε, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των κινητοποιήσεων, με τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Τα βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας

1. Ακρίβεια στις λαϊκές αγορές

2. Στήριξη των αγροτών – μείωση του κόστους παραγωγής

3. Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης

4. Άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%

5. Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής

6. Τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021 που αφορά την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου.

«Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης. Το αποτέλεσμα είναι τα προϊόντα να φτάνουν ακριβά στον καταναλωτή, όχι λόγω του χωραφιού ή του πάγκου, αλλά λόγω κυβερνητικών επιλογών, συνεχώς αυξανόμενων φόρων, τελών και επιβαρύνσεων που δεν αντανακλούν την πραγματική αξία του προϊόντος. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ίδια ελληνικά προϊόντα πωλούνται σε αγορές του εξωτερικού σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι στη χώρα παραγωγής τους. Οι λαϊκές αγορές και τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με μια πραγματικότητα που δεν αντέχεται. Η ακρίβεια πλήττει άμεσα τον καταναλωτή και ταυτόχρονα αποδυναμώνει τον πρωτογενή τομέα και τη μικρή ατομική επιχειρηματικότητα, που αποτελούν τη βάση της πραγματικής οικονομίας. Στεκόμαστε ξεκάθαρα στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων. Διεκδικούμε μαζί τη μείωση του κόστους παραγωγής, γιατί οι αγρότες αποτελούν την πηγή ζωής των λαϊκών αγορών. Χιλιάδες συνάδελφοί μας είναι αγρότες-παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ως πωλητές στις λαϊκές αγορές και βιώνουν καθημερινά τις ίδιες πιέσεις, τόσο στην παραγωγή όσο και στη διάθεση των προϊόντων τους» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η κοινή ανακοίνωση των Ομοσπονδιών.