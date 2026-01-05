Τι ζήτησε ο διοικητής της Τροχαίας Πατρών, για το "χάος" στους δρόμους της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Με αφορμή την αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Πάτρας τις γιορτινές ημέρες, ο διοικητής της Τροχαίας Πατρών μίλησε στο thebest και ζήτησε περισσότερα από περισσότερους!

Ο κ. Χρήστος Ντεμίρης ξεκαθάρισε το πλαίσιο που πλέον είναι αυστηρότερο και ζήτησε από τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί κατά την οδήγησή τους εκτός των άλλων δρόμων και εντός πόλης όπου τα όρια ταχύτητας πλέον είναι μικρότερα.

Ειδικότερα για τη διπλοστάθμευση ο διοικητής της Τροχαίας Πατρών ζήτησε τη συμβολή όλων με έμφαση σε εμπορικό σύλλογο και δήμο Πατρέων τους οποίους καλεί να συμβάλλουν ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα.