Πάτρα: Αλλαγές στις πιάτσες ταξί για το καρναβαλικό Σαββατοκύριακο – Πώς θα εξυπηρετούνται οι μετακινήσεις στο κέντρο της Πάτρας

Σε ρυθμούς κορύφωσης κινείται το Πατρινό Καρναβάλι 2026, με την Πάτρα να υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες για τις μεγάλες παρελάσεις του Σαββατοκύριακου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές αλλαγές στις πιάτσες των ταξί, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την ασφαλή μετακίνηση στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, κατά τις ώρες διεξαγωγής των παρελάσεων, η πιάτσα ταξί στο επάνω μέρος της Πλατεία Γεωργίου Α΄ λειτουργεί σε συνδυασμό με εκείνη της οδού Κανακάρη, με επέκταση έως την οδό Γεροκωστοπούλου, αυξάνοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, η πιάτσα της οδού Κολοκοτρώνη εξυπηρετεί το κοινό στο τμήμα από την οδό Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου, ενώ η πιάτσα της οδού Ερμού δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια των παρελάσεων, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Για την καλύτερη αποσυμφόρηση του κέντρου, ενεργές παραμένουν και οι δύο πιάτσες στην περιοχή της Τριών Συμμάχων, ενώ επιπλέον σημεία επιβίβασης έχουν οριστεί στις οδούς Μαιζώνος και Κανάρη, καθώς και στη συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου και Γούναρη.

Σε 24ωρη βάση λειτουργούν κανονικά οι πιάτσες ταξί στην οδό Αθανασίου Διάκου, στην περιοχή των Ψηλαλωνίων, καθώς και στην Πλατεία Ομονοίας Πατρών, καλύπτοντας τις ανάγκες μετακίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του καρναβαλικού διημέρου.

Οι πολίτες και οι επισκέπτες μπορούν να καλούν τα Ράδιο Ταξί της Πάτρας στο 18300 και το Taxi Express στο 2610-450000, ενώ μέσω των διαθέσιμων εφαρμογών παρέχεται ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το όχημα, τον οδηγό και τη διαδρομή, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία των μετακινήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί της πόλης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Καρναβαλιού για την τοπική κοινωνία και οικονομία, επέλεξαν να παραμείνουν κανονικά σε λειτουργία, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες του κοινού κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των εκδηλώσεων.





