Αλκοολικοί Ανώνυμοι Πάτρας για το Καρναβάλι: Υπάρχει διασκέδαση χωρίς αλκοόλ

Με μήνυμα υπευθυνότητας και ζωής ενόψει του φετινού Καρναβαλιού, οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι Πάτρας υπενθυμίζουν ότι η διασκέδαση δεν χρειάζεται αλκοόλ για να είναι αληθινή.

Τονίζουν πως η σύνδεση του κεφιού με το ποτό αποτελεί μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση που έχει οδηγήσει σε ατυχήματα, νοσηλείες και απώλειες ζωών, καλώντας όλους σε μια συνειδητή, ασφαλή και πραγματικά χαρούμενη γιορτή.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν: "Το μήνυμα των Αλκοολικών Ανωνύμων για το φετινό Καρναβάλι είναι ότι υπάρχει διασκέδαση χωρίς αλκοόλ.

Η ψευδαίσθηση ότι κάποιος διασκεδάζει μόνο με αλκοόλ έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε νοσοκομεία, έχει δημιουργήσει ατυχήματα και πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η διασκέδαση είναι εφικτή όταν είναι συνειδητή, μπορεί να γίνει και χωρίς αλκοόλ, το αλκοόλ καταστρέφει τη διασκέδαση, κάνει κακό στον ίδιο τον αλκοολικό αλλά και στους ανθρώπους γύρω του".

Αλκοολικοί Ανώνυμοι Πάτρας, Ομάδα Ελευθερία από τα δεσμά

Τηλ. 6908666515

Email: [email protected]