Μετά τις βροχές των προηγούμενων ημερών το σκηνικό του καιρού σταδιακά αλλάζει και δίνει «ανάσα» σε όσους ετοιμάζονται για τις καρναβαλικές παρελάσεις και τα Κούλουμα.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις των μετεωρολόγων Γιώργου Τσατραφύλλια και Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία περιορίζεται τις επόμενες ώρες στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ από την Κυριακή της Αποκριάς ο καιρός βελτιώνεται αισθητά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τσατραφύλλιας: «Με σύμμαχο τον καιρό οι αποκριάτικες παρελάσεις και τα Κούλουμα...»

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία θα επιμείνει για λίγες ώρες ακόμα στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Στη συνέχεια, ο καιρός θα βελτιωθεί. Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή της Αποκριάς ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, Πελοπόννησο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη, ενώ την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες βροχές στην Κρήτη.

«Τουλάχιστον για μία εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, με βοριαδάκι που θα διατηρεί την ατμόσφαιρα καθαρή», καταλήγει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος.