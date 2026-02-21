Πάτρα: Άρμα του Καρναβαλιού προσέκρουσε σε φανάρι στην οδό Παραφλέσσα-ΒΙΝΤΕΟ

Μικρό απρόοπτο σημειώθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας, όταν άρμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη στην οδό Παραφλέσσα, την ώρα που κατευθυνόταν προς το σημείο συγκέντρωσης για τη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άρμα επιχειρούσε ελιγμό προκειμένου να πάρει θέση στη διαδρομή, όταν σημειώθηκε η πρόσκρουση, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές στο φανάρι.