Σπάνιο βίντεο: Ρετρό στιγμές από το Πατρινό Καρναβάλι του 1960

Το Πατρινό Καρναβάλι του 1960, όπως καταγράφηκε από το αρχείο της ΕΡΤ, αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο.

Οι δρόμοι της Πάτρας γεμίζουν με άρματα, μασκαράδες και αυθεντικά χαμόγελα, αποτυπώνοντας την αθωότητα και τη ζωντάνια μιας άλλης εποχής. Μέσα από τις ασπρόμαυρες εικόνες αναβιώνει η καρδιά του θεσμού, η λαϊκή συμμετοχή και η ανεξάντλητη διάθεση για γιορτή, που συνεχίζει μέχρι σήμερα να χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας.