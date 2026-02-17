Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
The Best Carnival 2026
Σπάνιο βίντεο: Ρετρό στιγμές από το Πατρ...

Σπάνιο βίντεο: Ρετρό στιγμές από το Πατρινό Καρναβάλι του 1960

Μέσα από τις ασπρόμαυρες εικόνες αναβιώνει η καρδιά του θεσμού

THE BEST CARNIVAL 2026
/

Το Πατρινό Καρναβάλι του 1960, όπως καταγράφηκε από το αρχείο της ΕΡΤ, αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο.

Οι δρόμοι της Πάτρας γεμίζουν με άρματα, μασκαράδες και αυθεντικά χαμόγελα, αποτυπώνοντας την αθωότητα και τη ζωντάνια μιας άλλης εποχής. Μέσα από τις ασπρόμαυρες εικόνες αναβιώνει η καρδιά του θεσμού, η λαϊκή συμμετοχή και η ανεξάντλητη διάθεση για γιορτή, που συνεχίζει μέχρι σήμερα να χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι 2026 Πατρινό Καρναβάλι Retro