Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ζωντανές μεταδόσεις σε ΕΡΤ3, ERTFLIX και YouTube.

Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 επιστρέφει δυναμικά και φέτος στη δημόσια τηλεόραση.

Με ζωντανή μετάδοση που θα αναδείξει κάθε λεπτομέρεια της πατρινής δημιουργίας, αλλά και με αφηγήσεις που φωτίζουν την αθέατη πλευρά των πληρωμάτων, θα μεταφέρει τον παλμό και τη μαγεία της καρναβαλικής Πάτρας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ακόμη, θα μεταδοθεί στους τηλεοπτικούς δέκτες το αμιγώς πατρινό δρώμενο, γεννημένο από τη φαντασία και την καρναβαλική ιστορία της Πάτρας, η Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση. Μετά από είκοσι χρόνια, ένα από τα πιο φαντασμαγορικά δρώμενα της Ελλάδας επιστρέφει στον αέρα.

Με την ΕΡΤ2 να έχει μετατραπεί σε αμιγώς αθλητικό κανάλι, το νέο τηλεοπτικό σπίτι του Πατρινού Καρναβαλιού γίνεται η ΕΡΤ3 και το ERTFLIX. Παράλληλα, μέσα από το επίσημο κανάλι της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο YouTube, οι μεταδόσεις θα φτάσουν ζωντανά σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Την αφήγηση και τον σχολιασμό της φετινής μετάδοσης αναλαμβάνουν οι Πατρινοί Ανδριάνα Χαλκίδη και Παναγιώτης Μαρκεζίνης, δύο παρουσίες με διακριτή καλλιτεχνική ταυτότητα στον χώρο της σάτιρας και της κωμωδίας, και βαθιά σύνδεση με το πνεύμα του Πατρινού Καρναβαλιού.