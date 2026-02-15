Καρναβάλι Μικρών 2026:Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα το 2ο αναβιωμένο Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού

Με τις ενθουσιώδεις ιαχές των μικρών και τα ηχηρά, θερμά χειροκροτήματα των μεγάλων που επιβράβευσαν τις συμμετέχουσες ομάδες, να διαμορφώνουν μια πανηγυρική αλλά και συγκινητική ατμόσφαιρα στο ασφυκτικά γεμάτο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε το 2ο αναβιωμένο Παιδικό Φεστιβάλ Τραγουδιού το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου.

Το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού 2026 διοργάνωσε η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαϊας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την ευγενική χορηγία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ήταν μια μοναδική βραδιά γεμάτη παιδικά χαμόγελα και απίθανες φωνές, με πολύ συναίσθημα, μεράκι και αυθεντική, γνήσια αγάπη για το Καρναβάλι, από αυτές που δύσκολα θα ξεχάσουν συμμετέχοντες και θεατές-ακροατές.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης χαιρετίζοντας το 2ο αυτό φεστιβάλ τόνισε:

«Τα παιδιά είναι η δύναμή μας.

Μας φωτίζουν τον δρόμο για να πορευτούμε. Το μέλλον είναι δικό τους, είναι στα χέρια τους.

Σας έχουμε εμπιστοσύνη. Προχωρήστε!

Να χαίρεστε τη ζωή!».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας ευχαρίστησε τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους παιδαγωγούς, τους μουσικούς, τον Διονύσιο Μπάστα, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαϊας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το Πανεπιστήμιο Πατρών που πρόσφερε την αίθουσα για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ. Και κατέληξε λέγοντας: «Το πιο όμορφο κομμάτι από όλες τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού είναι η βραδιά αυτή. Και θα το διαπιστώσετε σε λίγο».

Ο Διονύσιος Μπάστας, που υπέγραψε τις ενορχηστρώσεις των κομματιών και ηχογράφησε και βιντεοσκόπησε στο στούντιό του NoiseBox Studio τα βίντεο με τα τραγούδια που προβάλλονταν πίσω από κάθε εμφανιζόμενη ομάδα, είπε ότι από το στούντιο πέρασαν πάνω από 250 παιδιά και εξήρε το έργο που έκαναν οι εκπαιδευτικοί σε αυτή την προσπάθεια. Τέλος μετέφερε τον ενθουσιασμό του από την εμπειρία των ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων στο θέατρο act και επισήμανε ότι ένα τέτοιο σπουδαίο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μόνο όταν είμαστε ομάδα.

Την εκδήλωση παρουσίασε με πολλές αναφορές στο παρελθόν και στο μέλλον, με χιούμορ και αμεσότητα ο ηθοποιός Παλαιολόγος Χαλίδας, o οποίος μίλησε με κολακευτικά λόγια για τη δουλειά των παιδιών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονιών «που κάνουν το πιο δύσκολο επάγγελμα στον κόσμο».

Τα παιδιά ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς. Σχολεία, δύο πολιτιστικοί σύλλογοι και μια χορωδία, η Προπαιδική Χορωδία της Πολυφωνικής βρέθηκαν στο προσκήνιο. Το Συνεδριακό πλημμύρισε από τις παιδικές φωνές που τραγουδούσαν ζωντανά και τις συντονισμένες κινήσεις με τις οποίες υποστήριζαν τις εμφανίσεις τους, ενώ πίσω τους προβάλλονταν τα βίντεο και ακούγονταν οι ηχογραφήσεις που είχαν γίνει. Παιδιά από όλες τις ομάδες μετέφεραν με συγκινητικό τρόπο τον ενθουσιασμό τους και τις εντυπώσεις τους από όλη τη διαδικασία των ηχογραφήσεων και της συμμετοχής τους και μας εισήγαγαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στα τραγούδια τους.

Η θεματική όλων των τραγουδιών που δημιούργησαν τα παιδιά (στίχοι) ήταν επηρεασμένη από το θέμα του Καρναβαλιού των Μικρών «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» και την ανάγκη προστασίας της φύσης, για την ανακύκλωση και τη σωτηρία του φυσικού πλούτου του πλανήτη. Η ματιά τους καρναβαλική, παραδοσιακή ή σύγχρονη, χιουμοριστική, ολόφρεσκη και η αεικίνητη παρουσία τους έκλεψαν τις εντυπώσεις. Κάθε ομάδα στο πέρασμά της από τη σκηνή αναστάτωνε με τον πιο υπέροχο τρόπο προκαλώντας το πιο πηγαίο χειροκρότημα του κόσμου.

Μετά τα 8 φετινά υπέροχα νέα τραγούδια, που πλούτισαν την παρακαταθήκη του Καρναβαλιού των Μικρών και ερμηνεύτηκαν από τις παιδικές χορωδίες, έγινε απονομή τιμητικών αναμνηστικών συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς των ομάδων-χορωδιών από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ Παύλο Σκούρα, τον Αντιπρόεδρο της Κώστα Δραγώτη, τα μέλη του Δ.Σ. της Δημήτρη Δημησιάνο, Ελένη Αντωνακοπούλου και Μάνια Ασημακοπούλου.

Στο τέλος όλοι μαζί, παιδιά και θεατές τραγούδησαν παράλληλα με την προβολή του αντίστοιχου βίντεο το «Ο Καραγκιόζης Μασκαράς» σε στίχους και μουσική Πατρούλας Κάραλη και ερμηνεία Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας από το Φεστιβάλ παιδικού καρναβαλικού τραγουδιού του 1997.

Η φετινή χρονιά ήταν το δεύτερο αποφασιστικό βήμα, ένα χρόνο μετά την προσπάθεια αναβίωσης ενός θεσμού που ξεκίνησε στην Πάτρα το 1996. Ο θεσμός μέτρησε 7 διοργανώσεις όπου μέλη των κριτικών επιτροπών διετέλεσαν κορυφαίοι συνθέτες και καλλιτεχνικές προσωπικότητες όπως οι Γιάννης Σπανός, Γιώργος Μουζάκης, Θάνος Μικρούτσικος, Γιώργος Κατσαρός, Κάρμεν Ρουγγέρη, Νίκος Κυπουργός και μετά από διακοπή 20 χρόνων επέστρεψε πέρυσι δυναμικός, εμπλουτισμένος και ανανεωμένος.

Το Καρναβάλι των Μικρών συνέχισε για δεύτερη συνεχή χρονιά να παράγει τα δικά του ξεχωριστά πρωτότυπα μουσικά έργα. Το φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα αλλά συναγωνιστικό.

Οι μικροί έδειξαν τον δρόμο και απέδειξαν με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι είναι η λαμπρή ελπίδα του Καρναβαλιού μας και της πόλης μας παίρνοντας Άριστα με πολλούς πολλούς τόνους. Τα παιδιά αυτά παίρνουν τη σκυτάλη και οδηγούν με ασφάλεια το μέλλον του Καρναβαλιού μας και με υποσχέσεις για μια συναρπαστική συνέχεια.

Οφείλουμε να ακούσουμε προσεκτικά τί έχουν να μας πουν.

Οι συμμετοχές

–34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Η στολή των σκουπιδιών»

Σύνθεση: Μαριλένα Μπόκαρη

Στίχοι: Μαριλένα Μπόκαρη