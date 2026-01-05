Ο Τίμοθι Σαλαμέ κέρδισε το Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου για το «Marty Supreme», στα 31α Critics' Choice Awards

Η ταινία "Marty Supreme" σε σκηνοθεσία του Josh Safdie & σενάριο των Josh Safdie, Ronald Bronstein, με πρωταγωνιστές τους Timothee Chalamet & Gwyneth Paltrow, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Ο 30χρονος σταρ Timothée Chalamet ποιυ βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του, πρωταγωνιστεί στο "Marty Supreme" ως ο Marty Mauser — ένας 23χρονος πωλητής παπουτσιών στο Lower East Side του 1952, που κυνηγά με αστείρευτη εμμονή την πιο απίθανη φιλοδοξία: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης… του παγκόσμιου πινγκ-πονγκ.

Ο γοητευτικός Σαλαμέ όπως είδαμε, στην απονομή των φετινών Critics Choice Awards την Κυριακή 4/1, κέρδισε το Βραβείο καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου για το «Marty Supreme» και αναμένεται να προταθεί και για Όσκαρ. Ο Σαλαμέ διεκδικεί και την Χρυσή Σφαίρα καλύτερου A’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ, ενώ η ταινία είναι ακόμη υποψήφια για τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου σεναρίου και Καλύτερης Ταινίας (κωμωδία ή μιούζικαλ). Η απονομή των Χρυσών Σφαιρών - Golden Globes είναι την ερχόμενη Κυριακή 11/1/2026.

Η τελετή των 31ων Critics Choice Awards πραγματοποιήθηκε σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με σκηνή, στο αεροδρόμιο της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια και ήταν αρκούντως λαμπερή. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ευχαρίστησε από σκηνής την αγαπημένη του Κάιλι Τζένερ με τα λόγια «δεν θα τα κατάφερνα χωρίς εσένα».

Το βραβείο των Critics Choice Awards του Α' Γυναικείου ρόλου πήγε στην Τζέσι Μπάκλεϊ για το επίσης πολυαναμενόμενο φιλμ «Άμνετ» της Κλόι Ζάο (από 22/1 στην Ελλάδα) ενώ οι Β' Ρόλοι πήγαν στον Τζέικομπ Ελόρντι για το "Frankenstein" του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και στην Εϊμι Μάντιγκαν για το «Weapons», η οποία ήδη λογίζεται ως το μεγάλο φαβορί και το Όσκαρ.

Το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον έφυγε από την φετινή απονομή των Critics Choice Awards με τα τρία μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία, της Καλύτερης Ταινίας (Δράμα), της Σκηνοθεσίας και του Διασκευασμένου Σεναρίου ενώ το "Frankenstein" κέρδισε σε τέσσερις (4) κατηγορίες (Β' Ανδρικός Ρόλος για τον Τζέικομπ Ελόρντι, Κοστούμια, Κομμώσεις και Μακιγιάζ και Σκηνικά), ενώ άλλα 4 βραβεία απέσπασε η ταινία που είχε & τις περισσότερες υποψηφιότητες, 17 στον αριθμό, το «Αμαρτωλοί-Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ που στην Πάτρα είχαμε δει τον περασμένο Απρίλιο: Πρωτότυπο Σενάριο, Νεαρού/ής Ηθοποιού (για τον Μάιλς Κέιτον), Μουσικής και Κάστινγκ.

Αναφορικά με το "Marty Supreme" που ήδη σε εισπράξεις στο εξωτερικό πλησιάζει τα 60 εκατ. δολάρια, χαρακτηρίζεται ως ένα εκρηκτικό, ταχύρρυθμο coming-of-age έπος γεμάτο ενέργεια, χιούμορ και ανθρώπινη τρυφερότητα. Ο Safdie και ο συν-σεναριογράφος Ronald Bronstein χτίζουν έναν κόσμο όπου οι ονειροπόλοι, οι παραμερισμένοι και οι «πιγκπογκάδες των υπόγειων αιθουσών» γίνονται οι μεγάλοι ήρωες — ένα σύμπαν βασισμένο στην αυθεντική υποκουλτούρα του πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη των ’50s.

Δίπλα στον Chalamet βρίσκεται ένα εντυπωσιακό ensemble: η τιμημένη με Όσκαρ σταρ Gwyneth Paltrow ως η πολυεπίπεδη Kay Stone, μια γυναίκα παγιδευμένη στη χλιδή και τη μελαγχολία της υψηλής κοινωνίας, ο Tyler, The Creator (Tyler Okonma) στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, ως ο κολλητός φίλος και «συνεργός» Wally, η Odessa A’zion σε μια breakout ερμηνεία ως Rachel, την αφοσιωμένη αλλά βαθιά πληγωμένη σύντροφο του Marty και οι Kevin O’Leary, Fran Drescher, Emory Cohen, Abel Ferrara και πολλοί ακόμη σε αναπάντεχες εμφανίσεις.

Σίγουρα μία ταινία, από τις πλέον αναμενόμενες της νέας χρονιάς που μόλις ξεκίνησε.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ