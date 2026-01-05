Σ.Λ. Σκαρτσής, Ταξίδι ζωή στων άπλα των πραγμάτων: Μία έκδοση από την Ημερίδα μνήμης του Πατρινού λογοτέχνη

Τιμητική Ημερίδα - εκδήλωση μνήμης είχε λάβει χώρα στις 5 Μαΐου 2025, στην Αγορά Αργύρη με πρωτοβουλία της «Λογοτεχνικής Παρέας Πάτρας» και των φίλων και μαθητών του αείμνηστου λογοτέχνη Σωκράτη Λ. Σκαρτσή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 88 του χρόνια στις 18 Δεκεμβρίου 2024.

Οι εισηγήσεις της Ημερίδας αυτής με επίκεντρο τον εκλιπόντα άνθρωπο των γραμμάτων Σωκράτη Σκαρτσή, συγκεντρώθηκαν στην έκδοση "Ταξίδι ζωή στων άπλα των πραγμάτων. Το έργο και η διαδρομή του Σωκράτη Λ. Σκαρτσή" που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μανδραγόρας.

Γράφουν οι: Σωτήρης Π. Βαρνάβας, Αλέξης Ζήρας, Γιώργος Καραχάλιος, Άννα Κατσιγιάννη, Κώστας Κρεμμύδας, Κατερίνα Κωστίου, Βασίλης Λαδάς, Σάββας Μιχαήλ, Χρήστος I. Mπούρας, Κωνσταντίνος Ραβάνης, Κώστας Σπαρτινός, Έρση Σωτηροπούλου, Σ. Ν. Φιλιππίδης, Αλέξανδρος Φωσταίνης, Βασίλειος Χριστόπουλος.

Επιμέλεια: Ξένη Σ. Σκαρτσή, Στεφανία Σ. Σκαρτσή, Κώστας Κρεμμύδας, εκδόσεις Μανδραγόρας, Δεκέμβριος 2025, σελ. 112, τιμή 12,72 ευρώ.

Πού πάω; Πουθενά. Δεν ταιριάζει στο εδώ να πηγαίνω κάπου

κι εγώ Σωκράτης Σκαρτσής του Λάμπρου και της Πολυξένης

γεννημένος καλά το τριανταέξη, χίλια εννιακόσα,

λοξός, ακομμάτιστος, ζωντανός ακόμη,

πατήρ τριών τέκνων κι αγαπημένος της αγαπημένης του,

ικανός να γράφει κάποια ποίηση

να διαβάζει αρχαία ελληνικά με βιβλία βαβυλωνιακά ινδικά πρωτόγονα και τέτια

χωριάτης και φίλος του κάμμινγκς

σ’ ένα παράθυρο του Ρίου μπροστά στον κόσμο

κι εδώ, με τα χαρτιά, μιλούμενος.

(Κούρος του Νόστου, 1978)

Ο Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, ενεργός στα Γράμματα για περισσότερα από 60 χρόνια και μέχρι το τέλος της ζωής του, το 2024, άφησε πίσω του ευρύ έργο στη λογοτεχνία, τη μετάφραση και τη θεωρία της λογοτεχνίας: 300 περίπου βιβλία, ποιητικά και πεζά, για τη γλώσσα, τη θρησκειολογία, τη λογοτεχνική λαογραφία, την πολιτισμική ανθρωπολογία, και μεταφράσεις από διάφορους λαούς και εποχές. Εξέδωσε 14 περιοδικά, ανάμεσά τους τα ιστορικά περιοδικά Όστρακο και Υδρία, και ήταν ιδρυτής και διευθυντής επί σειρά ετών των «Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Πατρών». Ήταν ο εμπνευστής και ιδρυτής της πρωτοποριακής διεθνούς φιλολογικής συνάντησης με την ονομασία «Συμπόσιο Ποίησης» το οποίο παρέμεινε για σχεδόν 40 χρόνια ένας από τους μεγαλύτερους λογοτεχνικούς θεσμούς της χώρας.

Σ’ αυτό τον τόμο παρουσιάζονται τα κείμενα της εκδήλωσης προς τιμή του που πραγματοποιήθηκε από τη «Λογοτεχνική Παρέα Πάτρας», τους φίλους και μαθητές του, στις 5 Μαΐου 2025 στην κατάμεστη αίθουσα της Αγοράς Αργύρη, στην Πάτρα, καθώς και ο χαιρετισμός που απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής κος Χρήστος Μπούρας.

Προεισαγωγικά παρατίθεται σύντομο απόσπασμα από την ανέκδοτη Αυτοβιοεργογραφία του Σ. Λ. Σκαρτσή.

Δέκα τέσσερεις (14) διακεκριμένοι μελετητές, λογοτέχνες και πανεπιστημιακοί καθηγητές αναφέρονται στο έργο, στην προσωπικότητα του Σ. Λ. Σκαρτσή καθώς και στην προσφορά του στα Γράμματα. Επίσης στην πορεία του στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Συμπόσιο Ποίησης, έναν από τους μακροβιότερους και σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, του οποίου υπήρξε εμπνευστής, ιδρυτής και βασικό μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Στο καταληκτικό κείμενο του τόμου γίνεται αναφορά στη δημιουργία της «Λογοτεχνικής Παρέας Πάτρας», της τελευταίας πολιτιστικής κίνησης από τις πολυάριθμες που οργάνωσε στην πορεία της ζωής τουּ επίσης στην προϊστορία της έκδοσης του βιβλίου Δώδεκα γραφές για την ανάγνωση, εκδόσεις Φαρφουλάς, Μάρτιος 2025 από μέλη της, με τη συμμετοχή του Σ. Λ. Σκαρτσή.

Στον τόμο περιλαμβάνεται σύντομη ανθολόγηση από την ποίηση του Σ. Λ. Σκαρτσή από μέλη της «Λογοτεχνικής Παρέας Πάτρας» η οποία προετοιμάστηκε για τις ανάγκες της εκδήλωσης.

Επίσημη ιστοσελίδα Σ. Λ. Σκαρτσή: https://www.skartsis.com/