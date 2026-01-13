Αγρότες: Ρήξη πριν τον διάλογο – Εκτός Μαξίμου τα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας

Σε κλίμα έντασης και ανοιχτής σύγκρουσης οδηγείται η σημερινή ημέρα για το αγροτικό ζήτημα, μετά την απόφαση των βασικών μπλόκων της χώρας να μην προσέλθουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα μπλόκα της Λάρισας, της Καρδίτσας και της Σιάτιστας, αλλά και το Συντονιστικό των αγροτών, ξεκαθάρισαν από χθες ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διάλογο, παρά την αρχική αποδοχή της πρόσκλησης. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους, κάνοντας λόγο για «προσχηματική στάση» και αφήνοντας αιχμές ότι ορισμένοι εκπρόσωποι δεν επιδιώκουν λύσεις αλλά πολιτική αντιπαράθεση.

Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι «όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του, προσέρχεται στον διάλογο», επισημαίνοντας πως η άρνηση συμμετοχής δείχνει διαφορετικές προθέσεις. Παρά το γεγονός ότι έως αργά χθες το βράδυ υπήρχε έντονο παρασκήνιο και συζητήσεις για πιθανή αλλαγή στάσης υπό όρους, τελικά η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε.

Σήμερα το μεσημέρι, στις 15:00, το κατώφλι του Μαξίμου αναμένεται να περάσουν μόνο εκπρόσωποι αγροτικών μπλόκων που από την αρχή είχαν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή και είχαν ταχθεί υπέρ της ανάγκης διαλόγου με την κυβέρνηση.

Σκληρή γραμμή στη Δυτική Ελλάδα

Πλήρης ταύτιση με τις αποφάσεις της Νίκαιας καταγράφεται στη Δυτική Ελλάδα. Οι αγρότες της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας ξεκαθαρίζουν ότι δεν συμμετέχουν στη σημερινή συνάντηση, επιλέγοντας τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μπλόκο της Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας αποφάσισε εκ νέου να συνταχθεί με τα μπλόκα της Νίκαιας και να μην δώσει το «παρών» στον διάλογο με τον πρωθυπουργό. Παράλληλα, οι αγρότες της Αχαΐας προετοιμάζονται για νέες, πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μετά την πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου «Μπακόπουλος – Ντρινιάς», ο οποίος καταγγέλλει «στημένη συνάντηση» και κάνει λόγο για προσπάθεια της κυβέρνησης να διχάσει το αγροτικό κίνημα και να πλήξει την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συμμετάσχει σε καμία διαδικασία που, όπως αναφέρει, υπονομεύει τον αγώνα των αγροτών.

Την ίδια ώρα, ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου καταγγέλλει «νέα αγροτοδικεία» και καλεί σε σύσκεψη την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου, με αφορμή τις επικείμενες δίκες αγροτών για τις κινητοποιήσεις του 2024 στον κόμβο Σελινούντα.

Μπλόκο επ’ αόριστον στο Αγγελόκαστρο

Κλιμάκωση σημειώνεται και στην Αιτωλοακαρνανία, όπου οι αγρότες αποφάσισαν μπλόκο επ’ αόριστον στο Αγγελόκαστρο. Μετά από έντονη συνέλευση και σε φορτισμένο κλίμα λόγω του ναυαγίου του διαλόγου, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της διέλευσης όλων των οχημάτων από τα διόδια, με εξαίρεση μόνο τα έκτακτα περιστατικά.

Όπως δηλώνουν οι αγρότες, οι κινητοποιήσεις όχι μόνο θα συνεχιστούν αλλά και θα ενταθούν, με προτάσεις για κλείσιμο παραδρόμων και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου να βρίσκονται ήδη στο τραπέζι.