Καιρός: Τελειώνει το τσουχτερό κρύο, άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από τα κανονικά

Παγετός έως -15°C στα ορεινά, αλλά επιστροφή σε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες μέσα στην εβδομάδα

Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή σε τιμές λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες, μετά το σύντομο κύμα ψύχους που έφερε παγετό και τοπικές χιονοπτώσεις, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται τη χθες σε ορεινές περιοχές της χώρας. Κολυδάς: Πάνω από τα κανονικά η θερμοκρασία, λίγες βροχές

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι μέσα στην εβδομάδα η θερμοκρασία θα επανέλθει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, ενώ τα ύψη βροχής θα παραμείνουν περιορισμένα. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «επανέρχεται η θερμοκρασία σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, με μειωμένα τα ύψη βροχής», σκιαγραφώντας ένα πιο ήπιο καιρικό σκηνικό μετά το σύντομο ψυχρό διάστημα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ <br>Επανέρχεται η θερμοκρασία σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, με μειωμένα τα ύψη βροχής.<a href="https://twitter.com/StarChannelGr?ref_src=twsrc%5Etfw">@StarChannelGr</a> <a href="https://twitter.com/duthnac?ref_src=twsrc%5Etfw">@duthnac</a> <a href="https://t.co/d0JFqd4jRu">pic.twitter.com/d0JFqd4jRu</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2010822375072280604?ref_src=twsrc%5Etfw">January 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τσατραφύλλιας: κρύο για 48 ώρες και μετά… 15άρια

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «τσουχτερό κρύο» διάρκειας περίπου 48 ωρών. Όπως ανέφερε, η χώρα ξύπνησε τη Δευτέρα με λευκά τοπία και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρηθούν έως και σήμερα Τρίτη. Στη συνέχεια, ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, «επιστρέφουμε στα 15άρια», με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας «μέχρι την Κυριακή που δεν αποκλείεται να έχουμε νέα ψυχρή εισβολή!»

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid02PK5CUr5mzruY7J2yzfN4eTSrgZgrBDV9UsjkSb3Js1971MfpJ82hr5qegw7Ym4E3l&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Καλλιάνος: «Όχι υποσχέσεις, αλλά επιστημονική πρόγνωση»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επανήλθε στο θέμα των προβλέψεων για χιόνια στην Αττική, τονίζοντας ότι τελικά δεν εκδηλώθηκε τίποτα αξιόλογο, πέρα από ελάχιστες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα βόρεια τμήματα του νομού. Όπως εξήγησε, κανένας οργανωμένος μηχανισμός στο Αιγαίο δεν ενεργοποιήθηκε, οι θερμοκρασίες δεν ήταν κατάλληλες για γενικευμένη χιονόπτωση, ενώ ούτε ο υετός ούτε η θέση του χαμηλού συστήματος ήταν ευνοϊκά. «Η εξέλιξη ήταν πλήρως συμβατή με αυτό που είχα επισημάνει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για διαταραχή χαμηλής δυναμικής και μεγάλης αβεβαιότητας. Ο κ. Καλλιάνος άσκησε κριτική σε προβλέψεις που «έταζαν» χιόνια ακόμη και από το Ολυμπιακό Στάδιο και βορειότερα, κάνοντας λόγο για εντυπωσιοθηρική ενημέρωση. Τόνισε ότι η πρόγνωση οφείλει να βασίζεται στα δεδομένα και όχι στην επιθυμία για εντυπωσιακές εικόνες, επισημαίνοντας πως όταν προηγείται η αυτοπροβολή, η επιστήμη υποχωρεί.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmeteo.kallianos%2Fposts%2Fpfbid02KSRn3xbNLucQtjhAY5Pj8cA1DvWwK7qFqTHdrvZ5pnxPx5sdMSboCQ8Zvh59RYUKl&show_text=true&width=500" width="500" height="316" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>