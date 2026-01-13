Καιρός: Τελειώνει το τσουχτερό κρύο, άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από τα κανονικά

Παγετός έως -15°C στα ορεινά, αλλά επιστροφή σε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες μέσα στην εβδομάδα
Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή σε τιμές λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες, μετά το σύντομο κύμα ψύχους που έφερε παγετό και τοπικές χιονοπτώσεις, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται τη χθες σε ορεινές περιοχές της χώρας.
Κολυδάς: Πάνω από τα κανονικά η θερμοκρασία, λίγες βροχές
Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι μέσα στην εβδομάδα η θερμοκρασία θα επανέλθει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, ενώ τα ύψη βροχής θα παραμείνουν περιορισμένα.
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «επανέρχεται η θερμοκρασία σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, με μειωμένα τα ύψη βροχής», σκιαγραφώντας ένα πιο ήπιο καιρικό σκηνικό μετά το σύντομο ψυχρό διάστημα.
Τσατραφύλλιας: κρύο για 48 ώρες και μετά… 15άρια
Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «τσουχτερό κρύο» διάρκειας περίπου 48 ωρών. Όπως ανέφερε, η χώρα ξύπνησε τη Δευτέρα με λευκά τοπία και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρηθούν έως και σήμερα Τρίτη.
Στη συνέχεια, ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, «επιστρέφουμε στα 15άρια», με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας «μέχρι την Κυριακή που δεν αποκλείεται να έχουμε νέα ψυχρή εισβολή!»
Καλλιάνος: «Όχι υποσχέσεις, αλλά επιστημονική πρόγνωση»
Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επανήλθε στο θέμα των προβλέψεων για χιόνια στην Αττική, τονίζοντας ότι τελικά δεν εκδηλώθηκε τίποτα αξιόλογο, πέρα από ελάχιστες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα βόρεια τμήματα του νομού.
Όπως εξήγησε, κανένας οργανωμένος μηχανισμός στο Αιγαίο δεν ενεργοποιήθηκε, οι θερμοκρασίες δεν ήταν κατάλληλες για γενικευμένη χιονόπτωση, ενώ ούτε ο υετός ούτε η θέση του χαμηλού συστήματος ήταν ευνοϊκά. «Η εξέλιξη ήταν πλήρως συμβατή με αυτό που είχα επισημάνει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για διαταραχή χαμηλής δυναμικής και μεγάλης αβεβαιότητας.
Ο κ. Καλλιάνος άσκησε κριτική σε προβλέψεις που «έταζαν» χιόνια ακόμη και από το Ολυμπιακό Στάδιο και βορειότερα, κάνοντας λόγο για εντυπωσιοθηρική ενημέρωση. Τόνισε ότι η πρόγνωση οφείλει να βασίζεται στα δεδομένα και όχι στην επιθυμία για εντυπωσιακές εικόνες, επισημαίνοντας πως όταν προηγείται η αυτοπροβολή, η επιστήμη υποχωρεί.
Ο Καιρός σήμερα
Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και είναι πιθανό να εκδηλωθεί ασθενής χιονόπτωση μικρής διάρκειας στα βόρεια τμήματα της Θράκης. Τη νύχτα και νωρίς τα πρωί θα εκδηλωθεί παγετός κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά και σε νησιωτικά τμήματα. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -12 έως 6 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -5 έως 6-8, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από -5 έως 8-10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -3 έως 10-12 βαθμούς, στα Επτάνησα από 0 έως 12-13, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από -1 έως 7-8 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 3 έως 11-13 βαθμούς Κελσίου.
Τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα οι εντάσεις των ανέμων θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 10 βαθμούς, αλλά στα βόρεια οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα εκδηλωθεί παγετός και η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 6 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.
Ο καιρός την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου
Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.
Ο καιρός την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
Αραιές νεφώσεις οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr