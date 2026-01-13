Καιρός: Τσουχτερό κρύο με λιακάδα στη Δυτική Ελλάδα

Καθαρός ουρανός αλλά ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με το κρύο να είναι αισθητό από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην Πάτρα ο ήλιος κυριαρχεί, ωστόσο οι θερμοκρασίες παραμένουν σε χειμωνιάτικα επίπεδα. Το θερμόμετρο νωρίς το πρωί κινείται κοντά στους 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 10 βαθμούς.

Παγωμένη προβλέπεται η ημέρα και στο Αγρίνιο, όπου τις πρωινές ώρες η θερμοκρασία θα πέσει ακόμη και στους -1 βαθμό. Το μεσημέρι θα σημειωθεί μικρή άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 11 βαθμούς, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει εκ νέου στους 3.

Στον Πύργο το κρύο θα είναι έντονο, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 1 βαθμό το πρωί έως 11 βαθμούς τις μεσημβρινές ώρες, παρά την επικράτηση ηλιοφάνειας.

Ιδιαίτερα δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες στα ορεινά, καθώς στα Καλάβρυτα το ψύχος είναι αισθητό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το θερμόμετρο θα δείξει -3 βαθμούς το πρωί, θα ανέβει έως τους 6 το μεσημέρι και θα υποχωρήσει ξανά στους 1 βαθμό το βράδυ.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, ενώ παρά τη άνοδο της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές, το πρωί θα επικρατήσει παγωνιά, με ισχυρό παγετό στα ηπειρωτικά και αρνητικές θερμοκρασίες ακόμα και σε πεδινές περιοχές.

Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα σε όλη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Τις πρώτες πρωινές ώρες ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, σε Κυκλάδες και Κάρπαθο, αλλά γρήγορα ο καιρός θα είναι αίθριος.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 5-8 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και έως 11-13 στις υπόλοιπες περιοχές. Ισχυρός αναμένεται να είναι ο παγετός το πρωί στα ηπειρωτικά με θερμοκρασίες υπό το μηδέν στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι το πρωί θα είναι βόρειοι εντάσεως μέχρι 5-6 μποφόρ, και στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 7-8. Γρήγορα όμως θα υποχωρήσουν από βορρά προς νότο και θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Αττική, με αρκετό κρύο το ξημέρωμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 στα βόρεια του νομού το πρωί, έως 11 το μεσημέρι. Βόρειοι οι άνεμοι 4-6 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις με εναλλαγές με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 7 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς το πρωί και στη συνέχεια θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις.