#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

IRIS: Τι αλλάζει από τις 15 Ιανουαρίου στις άμεσες πληρωμές

Τα νέα όρια

Nέα δεδομένα από την Πέμπτη, 15 Ιανουάριου στις άμεσες πληρωμές μέσω IRIS.

Ουσιαστικά αυτό που θα αλλάξει είναι πως οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά απευθείας από το κινητό σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες από ό,τι σήμερα αλλά και να πληρώσουν ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS.

Το ημερήσιο όριο για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ από 500 ευρώ που είναι σήμερα. Το ίδιο ημερήσιο όριο ισχύει για πληρωμές προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Αλλαγή υπάρχει και στο μηνιαίο συνολικό όριο των 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών καθώς θα είναι χωρίς μηνιαίο όριο οι συναλλαγές μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Η χρήση της εν λόγω υπηρεσίας εκτιμάται πως αυξήθηκε κατά 68% το 2025. Συγκεκριμένα, 126 εκατομμύρια συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν αξίας 11 δισ. από 4,2 εκατομμύρια πελάτες.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα IRIS

Ειδήσεις