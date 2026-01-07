Πότε αναμένεται να πληρωθεί η επόμενη δόση στο επίδομα θέρμανσης - Πώς υπολογίζεται

Την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης έλαβαν προ ημερών 1.168.945 δικαιούχοι και συνολικά πληρώθηκαν 31.278.420,17 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα και 92.933.907,13 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα.



Αυτή ήταν η πρώτη δόση του επιδόματος η οποία φτάνει το 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι για τη σεζόν 2024-2025, ενώ θα γίνουν ακόμα δύο πληρωμές έως και τον Απρίλιο.

Οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος έχουν ορισθεί ως εξής:

Εως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

Συνολικά, θα χορηγηθούν 195 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα



Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το επίδομα υπολογίζεται ως: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ), με προσαύξηση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1: προσαύξηση +25 % και ανώτατο όριο 1.000 €.

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1,2: επιπλέον +25 % και ανώτατο όριο 1.200 €.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου / τηλεθέρμανσης / ηλεκτρικής ενέργειας.

Πληρωμές μέσω IBAN



Πρόβλημα στην πληρωμή θα αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, όσοι δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος εμφανίζει ως δικαιούχο άλλο όνομα από το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την αίτηση (πχ του ή της συζύγου τους).

Η δήλωση του αριθμού όπου θα καταβληθεί το επίδομα πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της σχετικής αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5/12/2025, (καταληκτική προθεσμία υποβολής) ανήλθαν σε:

224 για ηλεκτρικό ρεύμα,

524 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση.