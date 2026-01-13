Αγρότες: Ξανακλείνουν τους δρόμους την ώρα της συνάντησης στο Μαξίμου – Ποιοι θα πάνε τελικά και ποιοι όχι

Oι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας
Ορίστηκε για σήμερα στις 15:00 το μεσημέρι η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την άρνηση των αγροτών που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή να προσέλθουν στον διάλογο, ανέφεραν ότι η στάση αυτή δείχνει πως οι προθέσεις ορισμένων εκπροσώπων των μπλόκων "δεν αφορούσαν την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου". Όπως σημείωναν, "όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στον διάλογο", υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία πρόσκληση της κυβέρνησης απευθύνθηκε χθες το απόγευμα και περιλάμβανε δύο ξεχωριστά ραντεβού, καθώς δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση ενιαίας επιτροπής εκπροσώπησης.
Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι ο διάλογος "γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς και όχι για να εξυπηρετηθούν προσωπικές επιλογές ή κομματικές σκοπιμότητες των λίγων", προσθέτοντας ότι "κυβέρνηση και κοινωνία δεν έχουν άλλο χρόνο για εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική".
Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας. Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυβέρνηση ζήτησε να κατατεθούν δύο διακριτές συνθέσεις εκπροσώπων, έως 20 άτομα η καθεμία, αντί της πρότασης της Πανελλαδικής για μία 25μελή επιτροπή αγροτών και μία 10μελή επιτροπή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές “ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25”.
“ Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές”, επισημαίνουν ακόμη οι κυβερνητικές πηγές.
Οι αγρότες εκτιμούν ότι υπό τις συνθήκες αυτές δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και καταγγέλλουν κυβερνητικούς χειρισμούς που, κατά την άποψή τους, οδηγούν σε διάσπαση του αγροτικού μετώπου.
Κανονικά η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή
Την ίδια ώρα, η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών, έξι ακόμη μπλόκων που συντάσσονται με αυτά, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο στις 15.00 στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στα διαδικαστικά, υπογράμμιζαν ότι από την αρχή είχε τεθεί ανώτατο όριο εκπροσώπων ώστε ο διάλογος να είναι ουσιαστικός, σημειώνοντας ότι, παρά ταύτα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποδέχθηκε την αύξηση του αριθμού συμμετεχόντων έως τους 25. Απέδιδαν δε το ναυάγιο του διαλόγου «στην αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα».
Δεν θα συμμετάσχει στον διάλογο με τον πρωθυπουργό το Παγκρήτιο Συντονιστικό των αγροτών. Όπως ανακοίνωσαν «είμαστε θετικοί στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, με μοναδικό στόχο την ανάδειξη όλων των σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο, τόσο ως παραγωγούς όσο και ως κατοίκους ενός νησιού με ιδιαίτερες και αυξημένες δυσκολίες. Μετά ωστόσο την τοποθέτηση παραγωγών που ανήκουν στο μπλόκο της Νίκαιας, πως η παρουσία Κρητικών στον διάλογο είναι λόγος για να μην παραβρεθούν οι ίδιοι και προκειμένου να μην υπάρχει καμία προσχηματική δικαιολογία, παραχωρούμε τον χώρο του διαλόγου σε αυτούς».
Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες που συνεδρίασαν στην περιοχή του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν μπλόκο επ’ αόριστον. Σύμφωνα με την απόφαση, θα παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα, εξετάζονται περαιτέρω μορφές κινητοποιήσεων, όπως κλείσιμο παραδρόμων και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου. Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες του μπλόκου στη Μπάρα Σιάτιστας αποφάσισαν να μην μεταβούν στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε εκ νέου αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα από σήμερα, Τρίτη στις 12.00 το μεσημέρι, καθώς και κλείσιμο του παραδρόμου της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης-Καστοριάς για τα φορτηγά, από τις 13.00 έως τις 15.00.
Παράλληλα, οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα αποφάσισαν τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά επ’ αόριστον, από σήμερα στις 12.00, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όπως προβλέπεται στην απόφαση, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα θα προχωρούν και σε αποκλεισμό για τα ΙΧ οχήματα, με την κατάσταση να επανεκτιμάται καθημερινά.
Στη Μεσσηνία, το τοπικό μπλόκο, μετά από συνέλευση, αποφάσισε να συνταχθεί με τα υπόλοιπα πανελλαδικά μπλόκα και να μην συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση, εκφράζοντας διαφωνία με τους όρους που τίθενται. Για τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συνολικές και συλλογικές αποφάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Τέλος, από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύεται ότι "θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων", ενώ σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων αρμόδιες για τη διαχείριση της κατάστασης είναι οι Αρχές.
Πολύωροι αποκλεισμοί σήμερα στα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης
Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν από σήμερα οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.
Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν στις γενικές τους συνελεύσεις, όπου οριστικοποίησαν τη θέση τους να μην προσέλθουν σήμερα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.
Στο πλαίσιο αυτό, από τις 12:30 σήμερα, οι παραγωγοί των Σερρών προχωρούν σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, για φορτηγά παντός τύπου καθώς και για Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση, θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου το τελωνείο θα αποφασιστεί σε νέα σύσκεψη των παραγωγών.
Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου, από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 19:00 έως τις 00:00, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ. επιβατικά, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.
Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.
Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί αποφάσισαν στη γενική τους συνέλευση να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό, λόγω του παγετού και προς αποφυγήν ατυχημάτων, καθώς το θερμόμετρο τις βραδινές ώρες αγγίζει τους -13 βαθμούς Κελσίου. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.
Από τις 12 το μεσημέρι παραγωγοί της Δυτ. Μακεδονίας κλείνουν τον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας και τον κόμβο Φιλώτα
Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι παραγωγοί από τις 12:00, διακόπτοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Παράλληλα, από τις 13:00 και για δύο ώρες θα αποκλειστούν και οι παρακαμπτήριες οδοί, βάσει σχετικής απόφασης της γενικής τους συνέλευσης.
Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.
Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Καστοριάς.
Παρόμοια κινητοποίηση αποφάσισαν οι παραγωγοί στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το σημείο θα αποκλειστεί από τις 12 και για πέντε ώρες.
Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.
