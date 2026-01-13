Κακοκαιρία στην Αχαΐα: Προβλήματα στην κυκλοφορία σε ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται σε περιοχές της Αχαΐας, λόγω της κακοκαιρίας και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν τις τελευταίες ώρες.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στην παραλιακή δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ποροβίτσας Ακράτας, στην Αιγιαλεία, και συγκεκριμένα στο ύψος καταστήματος με την επωνυμία «Σκαραβαίος», η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια, εξαιτίας φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Παράλληλα, προβλήματα εντοπίζονται στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Δημοτική Κοινότητα Περιστέρας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. Στο συγκεκριμένο τμήμα, αλλά και στο υπόλοιπο ορεινό οδικό δίκτυο, καθώς και εντός των Τοπικών Κοινοτήτων Περιστέρας και Ζαρούχλας, η κυκλοφορία πραγματοποιείται κατά τόπους μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στον Δήμο Ερυμάνθου, όπου στους κεντρικούς δρόμους των χωριών Ρακίτα, Λεόντιο και Καλέντζι, καθώς και στον δρόμο που συνδέει τη Χαλανδρίτσα με τη Ρακίτα, υπάρχει παγετός και χιόνι στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Λόγω παγετού, προβλήματα καταγράφονται επίσης στα εξής οδικά τμήματα της ευρύτερης περιοχής Καλαβρύτων: από τον Αυχένα Πριολίθου έως την Κλειτορία, από τα Καστριά έως την Κλειτορία, από τον Αυχένα Πριολίθου έως το Σοποτό, καθώς και από την Κλειτορία έως τη διασταύρωση της Εθνικής Οδού 111 στο Παγκράτι Καλαβρύτων.

Τέλος, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών, παγετός έχει σχηματιστεί και σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως η Εθνική Οδός Καλαβρύτων – Διακοπτού, Καλαβρύτων – Αιγίου (μέσω Πτέρης), Καλαβρύτων – Πατρών (μέσω Χαλανδρίτσας), Καλαβρύτων – Κλειτορίας (μέσω Πριολίθου και μέσω Λουσών), Καλαβρύτων – Χιονοδρομικού Κέντρου, καθώς και στη δημοτική οδό Καλαβρύτων προς την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας.

Οι οδηγοί που κινούνται στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της Αχαΐας καλούνται να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.





