Πάτρα: Σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων για κλοπή σε μίνι μάρκετ

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μετά από περιστατικό κλοπής σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για τρεις 15χρονους και έναν 14χρονο, οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν από το κατάστημα διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 60 ευρώ.

Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική αρχή.