Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Βαρύς ο απολογισμός του Δεκεμβρίου στη Δυτική Ελλάδα

Σοβαρές διαστάσεις εξακολουθεί να λαμβάνει η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τη Δυτική Ελλάδα να καταγράφει υψηλό αριθμό νέων κρουσμάτων ακόμη και μέσα στον χειμώνα.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο πατρινός γεωπόνος και Γραμματέας του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Θανάσης Πετρόπουλος, προκαλούν έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο.

Όπως επισημαίνεται, μόνο κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου εντοπίστηκαν 29 νέα κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία, 28 στην Ηλεία και 25 στην Αχαΐα, αριθμοί που καταδεικνύουν ότι η νόσος παραμένει ενεργή και επικίνδυνη στη Δυτική Ελλάδα, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που θεωρητικά περιορίζουν τη διασπορά.