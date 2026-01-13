Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Βαρύς ο απολογισμός του Δεκεμβρίου στη Δυτική Ελλάδα

Δεκάδες νέα κρούσματα τον Δεκέμβριο σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία – Έκκληση για άμεσο και στοχευμένο εμβολιασμό
Σοβαρές διαστάσεις εξακολουθεί να λαμβάνει η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τη Δυτική Ελλάδα να καταγράφει υψηλό αριθμό νέων κρουσμάτων ακόμη και μέσα στον χειμώνα.
Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο πατρινός γεωπόνος και Γραμματέας του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Θανάσης Πετρόπουλος, προκαλούν έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο.
Όπως επισημαίνεται, μόνο κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου εντοπίστηκαν 29 νέα κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία, 28 στην Ηλεία και 25 στην Αχαΐα, αριθμοί που καταδεικνύουν ότι η νόσος παραμένει ενεργή και επικίνδυνη στη Δυτική Ελλάδα, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που θεωρητικά περιορίζουν τη διασπορά.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η επιδημιολογική εικόνα εμφανίζει μια περιορισμένη και εύθραυστη ύφεση, η οποία όμως δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Αντιθέτως, υπογραμμίζεται ότι η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την κτηνοτροφία και την τοπική οικονομία.
Ο συνολικός απολογισμός της νόσου σε πανελλαδικό επίπεδο χαρακτηρίζεται δραματικός, καθώς μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 463.329 αιγοπρόβατα, ενώ οι εστίες ευλογιάς ανέρχονται σε 2.019.
Ο Θανάσης Πετρόπουλος τονίζει ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν έως τώρα δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επισημαίνει πως ο στοχευμένος, εστιασμένος εμβολιασμός αποτελεί πλέον το βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της νόσου. Παράλληλα, κάνει λόγο για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της στρατηγικής πρόληψης, με επιστημονική τεκμηρίωση, καλύτερο σχεδιασμό και ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται.
