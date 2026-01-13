Κρίσεις στον Στρατό Ξηράς και στο Πολεμικό Ναυτικό

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, προχώρησε στις παρακάτω έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2026:

Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Όπλων:

(1) Πυροβολικού Νάκου Αριστείδη του Νικολάου ΑΜ:51112

(2) Πυροβολικού Νέλλα Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:51115

(3) Πεζικού Γκανίδη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ:51118

(4) Πεζικού Κατηφόρη Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:51121

(5) Μηχανικού Καφετζέλλη Παναγιώτη του Μάριου ΑΜ:51129

(6) Πυροβολικού Μπασιά Κωνσταντίνου του Ευτύχιου ΑΜ:51130

(7) Πεζικού Παλατίδη Σταύρου του Ορέστη ΑΜ:51136

(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκορίτσα Οδυσσέα του Δημητρίου ΑΜ:51142

(9) Διαβιβάσεων Μιλή Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:51144

(10) Πεζικού Τριανταφύλλου Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:51154

(11) Μηχανικού Αναστασιάδη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:51157

(12) Αεροπορίας Στρατού Δημητρίου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:51158

(13) Πεζικού Κοκκινίδη Αργυρίου του Βασιλείου ΑΜ:51162

(14) Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51164

(15) Πεζικού Γιαλαμά Φιλίππου του Νικολάου ΑΜ:51168

(16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κολώνια Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51170

(17) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσελιαγκού Θεοδώρου του Ιωάννη ΑΜ:51171

(18) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καλκετινίδη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:51174

(19) Πυροβολικού Ποντικέα Αργυρίου του Γεωργίου ΑΜ:51176

(20) Πεζικού Τσιατσιάνη Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:51182

(21) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γουρδομιχάλη Χρήστου του Βασιλείου ΑΜ:51192

(22) Πεζικού Γκρέμου Αλεξάνδρου του Νικολάου ΑΜ:51194

(23) Πυροβολικού Μωραΐτη Αλεξάνδρου του Γεωργίου ΑΜ:51195

(24) Πεζικού Μπουκουβάλα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:51201

(25) Μηχανικού Χασιώτη Θωμά του Ιωάννη ΑΜ:51203

(26) Πυροβολικού Σμυρνή Παναγιώτη του Στυλιανού ΑΜ:51210

(27) Πεζικού Πλιάτσικα Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51214

(28) Πεζικού Μπλάγα Ιωάννη του Βίκτωρα ΑΜ:51218

(29) Πυροβολικού Κώστογλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:51237

(30) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωτούλα Δήμου του Παναγιώτη ΑΜ:51239

(31) Ιππικού Τεθωρακισμένων Διαμαντάρα Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:51242

(32) Πεζικού Δοξάκη Στεφάνου του Σάββα ΑΜ:51265

(33) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σηφάκη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:51279

(34) Πεζικού Καλαντζή Ευαγγέλου του Δημητρίου ΑΜ:51301

(35) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μητσικούλη Νικολάου του Αποστόλου ΑΜ:51306

Διατηρητέοι Συνταγματάρχες Όπλων:

(1) Αεροπορίας Στρατού Σιδέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:50734

(2) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κανάτα Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:50785

(3) Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Ντάνου Σπυρίδωνα του Λουκά ΑΜ:50803

(4) Μηχανικού Μπέλλου Κωνσταντίνου του Αριστείδη ΑΜ:51143

(5) Πυροβολικού Καρβέλη Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:51163

(6) Πεζικού Βέλλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:51169

(7) Πεζικού Δήμου Στεργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:51185

(8) Διαβιβάσεων Λυμπερόπουλου Δημητρίου του Μιχαήλ ΑΜ:51187

(9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταμπολίδη Ηλία του Αναστασίου ΑΜ:51206

(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Κατσιφή Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51209

(11) Διαβιβάσεων Μπέλλου Γεωργίου του Αδαμαντίου ΑΜ:51217

(12) Πεζικού Αποστόλου Νικολάου του Χρυσοστόμου ΑΜ:51231

(13) Διαβιβάσεων Τσικαλά Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ:51232

(14) Μηχανικού Στεφάνου Σταματίου του Αργυρίου ΑΜ:51233

(15) Πεζικού Παναγιωτίδη Κωνσταντίνου του Αναστασίου ΑΜ:51241

(16) Πεζικού Λαμπαδιάρη Στυλιανού του Σωτηρίου ΑΜ:51255

(17) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Παπαθανασίου Αθανασίου του Θεμιστοκλής ΑΜ:51264

(18) Πεζικού Λούσιου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51272

(19) Πυροβολικού Ιακωβάκη Κωνσταντίνου του Αχιλλέα ΑΜ:51280

(20) Πεζικού Πολύμερου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:51284

(21) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κυρίτση Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51285

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:

(1) Μηχανικού Βακλατζή Αντωνίου του Χρήστου ΑΜ:49705

(2) Πυροβολικού Σαλπιγγίδη Νικολάου του Θωμά ΑΜ:50233

(3) Μηχανικού Μαδούρου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:50258

(4) Πεζικού Μήτσιου Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:50375

(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λυκόπουλου Στεφάνου του Ελευθερίου ΑΜ:50648

(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αρσενίου Χρήστου του Αχιλλέα ΑΜ:50748

(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πανάγου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:50827

(8) Διαβιβάσεων Χαντζή Ηλία του Αποστόλου ΑΜ:51113

(9) Πυροβολικού Κώτα Γεωργίου του Πέτρου ΑΜ:51116

(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκουγκούση Φιλίππου του Δημητρίου ΑΜ:51120

(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραγεώργου Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:51123

(12) Μηχανικού Τσακαλάκη Διονυσίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51127

(13) Διαβιβάσεων Υγειονομάκη Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ:51128

(14) Πεζικού Νικολετόπουλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:51132

(15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαφειρίου Γεωργίου του Ξενοφώντα ΑΜ:51133

(16) Πεζικού Μπίρη Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:51137

(17) Πεζικού Ταραμονλή Γρηγορίου του Θωμά ΑΜ:51140

(18) Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Χρηστάκη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51145

(19) Πυροβολικού Κατσαρού Γαβριήλ του Αστέριου ΑΜ:51146

(20) Πυροβολικού Ιορδανίδη Δημητρίου του Μάϊου ΑΜ:51150

(21) Πεζικού Παντζαρτζίδη Αστερίου του Σοφοκλή ΑΜ:51151

(22) Πεζικού Σίδερη Ηλία του Ιωάννη ΑΜ:51159

(23) Πυροβολικού Αραμπατζή Σταματίου του Ευαγγέλου ΑΜ:51160

(24) Πυροβολικού Τιμιάδη Δημητρίου του Θεοφάνη ΑΜ:51161

(25) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπανικολάου Αλεξάνδρου του Ορέστη ΑΜ:51166

(26) Διαβιβάσεων Κουτουνίδη Ιωάννη του Αριστείδη ΑΜ:51172

(27) Πεζικού Κοκοσάλη Γεωργίου του Μιχαήλ ΑΜ:51180

(28) Πεζικού Δεσπούδη Αστερίου του Ιωάννη ΑΜ:51183

(29) Πεζικού Ξενουλέα Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51184

(30) Πεζικού Νατούδη Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:51186

(31) Πυροβολικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Χαράλαμπου ΑΜ:51190

(32) Πυροβολικού Γαϊτάνη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:51191

(33) Πεζικού Παντελόπουλου Κωνσταντίνου του Κυριάκου ΑΜ:51196

(34) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πατρώνη Εμμανουήλ του Ιωάννη-Νικολάου ΑΜ:51198

(35) Πεζικού Κομήτη Δοξάκη του Δημητρίου ΑΜ:51199

(36) Διαβιβάσεων Ράλλη Φωτίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51202

(37) Πεζικού Τζήρου Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:51204

(38) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματάκη Στυλιανού του Αναστασίου ΑΜ:51205

(39) Πυροβολικού Πασχαλίδη Ιωάννη του Πασχάλη ΑΜ:51208

(40) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τριαντάφυλλου Λάμπρου του Αθανασίου ΑΜ:51211

(41) Πυροβολικού Παρασκευαΐδη Γεωργίου του Μιλτιάδη ΑΜ:51221

(42) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νάτσικα Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:51222

(43) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καλαϊτζίδη Νικολάου του Θεόφιλου ΑΜ:51224

(44) Πυροβολικού Κωνσταντάκη Σταύρου του Ιωάννη ΑΜ:51227

(45) Πεζικού Παπαδάκη Ζαχαρία του Γεωργίου ΑΜ:51235

(46) Πυροβολικού Καρούτσου Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:51238

(47) Πεζικού Παπατσακμάκη Ιωάννη του Αστέριου ΑΜ:51243

(48) Πυροβολικού Τσιοκάνη Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:51250

(49) Πεζικού Αλεξάκη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:51252

(50) Πεζικού Δανιήλ Αθανασίου του Ευθυμίου ΑΜ:51253

(51) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πατάλα Παναγιώτη του Γεωργίου-Νικηφόρου ΑΜ:51254

(52) Πεζικού Μυστράκη Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:51256

(53) Πεζικού Τζαχρήστα Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:51259

(54) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χιντζόγλου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:51260

(55) Διαβιβάσεων Μπανίδη Περικλή του Κωνσταντίνου ΑΜ:51262

(56) Πεζικού Κόλλια Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51268

(57) Πυροβολικού Αραμπατζή Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:51270

(58) Πεζικού Μπιτσάκου Νικολάου του Μιχαήλ ΑΜ:51271

(59) Πεζικού Σουσαμλή Μιχαήλ του Δημητρίου ΑΜ:51273

(60) Πεζικού Βαϊακόπουλου Βίκτωρα του Κωνσταντίνου ΑΜ:51275

(61) Πυροβολικού Παπαδόπουλου Ορέστη του Νικολάου ΑΜ:51281

(62) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γεωργιάδη Χρήστου του Θεοδώρου ΑΜ:51283

(63) Πεζικού Βλάχου Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:51287

(64) Πεζικού Ιντζιγιάννη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51290

(65) Πυροβολικού Κουρού Χρήστου του Πέτρου ΑΜ:51298

(66) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δράκου Γεωργίου του Θωμά ΑΜ:51304

(67) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λαμπρινάκου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:51305

(68) Αεροπορίας Στρατού Λιβασιάνη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:51309

(69) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πεταλά Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51310

(70) Πεζικού Σουλτάνη Ευσταθίου του Θεοδώρου ΑΜ:51312

(71) Πυροβολικού Γαϊτάνου Αναστασίου του Νικολάου ΑΜ:51317

(72) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Παππά Νικολάου του Χρύσανθου ΑΜ:51318

(73) Μηχανικού Γούναρη Παναγιώτη του Παράσχου ΑΜ:51324

(74) Πεζικού Κoρλού Στυλιανού του Αποστόλου ΑΜ:51328

(75) Πεζικού Κατσαβού Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:51329

(76) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μιχαλάκη Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ:51330

(77) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Φλώρου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:51332

(78) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σοφού Αναστασίου του Νικολάου ΑΜ:51314

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 και 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, προχώρησε σε έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων για κάλυψη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως ακολούθως:

«Προακτέους κατ΄ εκλογή»:

Μάχιμους:

Γαβριελάτο Απόστολο του Μάριου (ΑΜ-2146)

Αρβανιτάκη Μάριο του Ξενοφώντα (ΑΜ-2160)

Πολυδώρου Σταύρο του Ευστρατίου (ΑΜ-2174)

Αλογάρη Χρήστο του Ευσταθίου (ΑΜ-2238)

Δούρο Αθανάσιο του Αλεξάνδρου (ΑΜ-2206)

Τζίφα Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΜ-2192)

Λιακόπουλο Ζώη του Ιωάννη (ΑΜ-2225)

Καλφούτζο Αριστείδη του Λουκά (ΑΜ-2273)

Λυμπέρη Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2274)

Λειβάδαρο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2247)

Κανδηράκη Ιωάννη του Χαραλάμπους (ΑΜ-2269)

Φουντάνα Λεωνίδα του Νικολάου (ΑΜ-2210)

Ζουμπούλη Εμμανουηλ του Χρήστου (ΑΜ-2252)

Μιχαλίτση Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ-2283)

Μπούρα Βασίλειο του Γεωργίου (ΑΜ-2265)

Φίλια Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2299)

Γώγο Νεκτάριο του Ανδρέα (ΑΜ-2277)

Σταθούλια Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2254)

Αγγελόπουλο Παύλο του Άγγελου (ΑΜ-2309)

Κυπριώτη Γεώργιο του Βασιλείου (ΑΜ-2311)

Αλευρά Δημήτριο του Ηλία (ΑΜ-2324)

Μίχο Ηρακλή του Απόστολου (ΑΜ-2371)

Μηχανικούς:

Μίχαλο Γεράσιμο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-866)

Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875)

Χαλακατεβάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859)

Καραγιάννη Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-908)

Ξυνό Νικόλαο του Ευστρατίου (ΑΜ-Μ-931)

Αναγνωστόπουλο Εμμανουήλ του Διονυσίου (ΑΜ-Μ-929)

Οικονομικού:

Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672)

Κουμάνια Όλγα του Ιωάννη (ΑΜ-Ο-675)

Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667)

Υγειονομικού/Ιατρών:

Μαυρίκο Σταμάτιο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-285)

Κατσιμαγκλή Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ- ΥΙ-288)

Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:

Ρόκα Βασιλικής του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-176).

Ποιοι Πλοίαρχοι αποστρατεύονται

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), στις φετινές κρίσεις αποφάσισε τους παρακάτω αξιωματικούς ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:

Μάχιμους:

Συρόπουλο Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ-2097)

Κουτέα Στέφανο του Δημοσθένη (ΑΜ-2196)

Δημόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ-2186)

Γιακουμάκη Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ-2201)

Μπάτσο Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-2233)

Νικολάου Ευάγγελο του Ιωάννη (ΑΜ-2203)

Καραμούτα Σωκράτη του Δημητρίου (ΑΜ-2198)

Καραβολάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ-2181)

Ανδρεάτο Ευάγγελο του Αναστασίου (ΑΜ-2228)

Ωρολογίδη Ποσειδώνα του Φώτιου (ΑΜ-2218)

Μολδοβάνη Χρήστο του Αντωνίου (ΑΜ-2215)

Αστερίου Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-2134)

Καβαλλάρη Γεώργιο του Σταύρου (ΑΜ-2213)

Πισκιουλόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου (ΑΜ-2282)

Τρίκολλο Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2276)

Λαζάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ (ΑΜ-2294)

Κλαδάκη Σταύρο του Χαρίδημου (ΑΜ-2279)

Δομάζο Ευθύμιο του Δημητρίου (ΑΜ-2243)

Φυντικάκη Ευστράτιο του Ευστρατίου (ΑΜ-2270)

Κουπλάκη Ηλία του Δημητρίου (ΑΜ-2258)

Εκατομμάτη Ευάγγελο του Σταύρου (ΑΜ-2260)

Δάουλα Κωνσταντίνο του Αθανασίου (ΑΜ-2289)

Κατσούρα Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-2251)

Πεφάνη Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ-2262)

Δεληπέτρο Γεώργιο του Αποστόλου (ΑΜ-2285)

Βαρουξή Κωνσταντίνο του Ευστρατίου (ΑΜ-2301)

Κούφαλη Παύλο του Ιωάννη (ΑΜ-2179)

Ευστρατίου Κωνσταντίνο του Άγγελου (ΑΜ-2342)

Γεωργακούδη Πασχάλη του Γεωργίου (ΑΜ-2314)

Στεργίου Γεώργιο του Πέτρου (ΑΜ-2340)

Ράπτη Κωνσταντίνο του Θεόδωρου (ΑΜ-2376)

Σαββάτη Βασίλειο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2347)

Μουστάκα Αθανάσιο του Παναγιώτη (ΑΜ-2383)

Μηλαίο Γεώργιο του Μάρκου (ΑΜ-2404)

Τρακάδα Ιωάννη του Αργύριου (ΑΜ-2339)

Βεζύρη Αθανάσιο του Ευστάθιου (ΑΜ-2374)

Δεμεντή Γεώργιο του Θεόδωρου (ΑΜ-2382)

Κοκλώνη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ-2420)

Σκίτσα Δημήτριο του Χαράλαμπου (ΑΜ-2348)

Μασούρα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-2372)

Μασίκα Σωτήριο του Δημήτριου (ΑΜ-2426)

Καρώνη Απόστολο του Χρήστου (ΑΜ-2432)

Παπαδάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (ΑΜ-2358)

Παπαδημητρίου Στέφανο του Νικόλαου (ΑΜ-2354)

Μηχανικούς:

Αναγνωστόπουλο Άγγελο του Ευθυμίου (ΑΜ-Μ-870)

Καλογερίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-886)

Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884)

Σπυρόπουλο Δημήτριο του Τριαντάφυλλου (ΑΜ-Μ-896)

Καρύδη Θεόδωρο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-902)

Μαρτίνο Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-933)

Ηλιόπουλο Σάββα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-920)

Θεοδώρου Βασίλειο του Αθανασίου (ΑΜ-Μ-918)

Θαλασσινό Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-932)

Σάπκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-917)

Σφακιανάκη Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ-Μ-916)

Βλαζάκη Αναστάσιο του Παύλου (ΑΜ-Μ-936)

Τζιμή Στυλιανό του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-907)

Δημητρίου Απόστολο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-919)

Καρασαρίνη Ιωάννη του Παρασκευά (ΑΜ-Μ-881)

Πετράκη Στυλιανό του Αρτέμιου (ΑΜ-Μ-972)

Χαραρά Στυλιανό του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-982)

Οικονομικού:

Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671).

Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)

Ρομποτή Θεώνη του Ζώη (ΑΜ-Ο-673)

Τσιτσιριδάκη Παναγιώτη του Ευαγγέλου (ΑΜ-Ο-687)

Τσικρικά Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-688)

Υγειονομικού Οδοντιάτρους:

Φίλια Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΟ-11)

Σιάμο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΟ-14)

Υγειονομικού/Ιατρούς:

Σοφούλη Ιωάννη του Μίνωα (ΑΜ-ΥΙ-286)

Στεφανίδη Γεράσιμο του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-290)

Πασχαλίδη Φίλιππο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-325)

Κωνσταντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-338)

Κοντολάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-369)

Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς:

Παπαδογούλα Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-ΥΦ-211)

Κωστούλα Αχιλλέα του Χρήστου (ΑΜ-ΥΦ-212)

Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:

Λαζαρίδου Ευτυχία του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΝ-139)

Παπαδοπούλου Βικτωρία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-169)

Σταθάκη Μαρία του Νικόλαου (ΑΜ-ΥΝ-183)

Ταντάρου Αναστασία του Ευστάθιου (ΑΜ-ΥΝ-184)

Καγιαλάρη Μαρία-Ασπασία του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΝ-187)

Καραγκιούζη Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-193)

Παπάλα Ελένη του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-194)

Βιλλιώτη Σοφία του Προκοπίου (ΑΜ-ΥΝ-202)

Σταματάκη Πετρούλα του Νικολάου (ΑΜ-ΥΝ-195)

Ζώρζου Μαρία του Ευσταθίου (ΑΜ-ΥΝ-196)

ωάννου Άννα του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-199)

Κομποτιάτη Σοφία του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-201)

Μετζάκη Καλλιόπη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-207)



Πηγή: OnAlert.gr