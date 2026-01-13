Κρίσεις στον Στρατό Ξηράς και στο Πολεμικό Ναυτικό

Οι αλλαγές που έφεραν οι κρίσεις του 2026 στις ένοπλες δυνάμεις
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, προχώρησε στις παρακάτω έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2026:
Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Όπλων:
(1) Πυροβολικού Νάκου Αριστείδη του Νικολάου ΑΜ:51112
(2) Πυροβολικού Νέλλα Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:51115
(3) Πεζικού Γκανίδη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ:51118
(4) Πεζικού Κατηφόρη Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:51121
(5) Μηχανικού Καφετζέλλη Παναγιώτη του Μάριου ΑΜ:51129
(6) Πυροβολικού Μπασιά Κωνσταντίνου του Ευτύχιου ΑΜ:51130
(7) Πεζικού Παλατίδη Σταύρου του Ορέστη ΑΜ:51136
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκορίτσα Οδυσσέα του Δημητρίου ΑΜ:51142
(9) Διαβιβάσεων Μιλή Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:51144
(10) Πεζικού Τριανταφύλλου Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:51154
(11) Μηχανικού Αναστασιάδη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:51157
(12) Αεροπορίας Στρατού Δημητρίου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:51158
(13) Πεζικού Κοκκινίδη Αργυρίου του Βασιλείου ΑΜ:51162
(14) Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51164
(15) Πεζικού Γιαλαμά Φιλίππου του Νικολάου ΑΜ:51168
(16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κολώνια Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51170
(17) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσελιαγκού Θεοδώρου του Ιωάννη ΑΜ:51171
(18) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καλκετινίδη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:51174
(19) Πυροβολικού Ποντικέα Αργυρίου του Γεωργίου ΑΜ:51176
(20) Πεζικού Τσιατσιάνη Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:51182
(21) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γουρδομιχάλη Χρήστου του Βασιλείου ΑΜ:51192
(22) Πεζικού Γκρέμου Αλεξάνδρου του Νικολάου ΑΜ:51194
(23) Πυροβολικού Μωραΐτη Αλεξάνδρου του Γεωργίου ΑΜ:51195
(24) Πεζικού Μπουκουβάλα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:51201
(25) Μηχανικού Χασιώτη Θωμά του Ιωάννη ΑΜ:51203
(26) Πυροβολικού Σμυρνή Παναγιώτη του Στυλιανού ΑΜ:51210
(27) Πεζικού Πλιάτσικα Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51214
(28) Πεζικού Μπλάγα Ιωάννη του Βίκτωρα ΑΜ:51218
(29) Πυροβολικού Κώστογλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:51237
(30) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωτούλα Δήμου του Παναγιώτη ΑΜ:51239
(31) Ιππικού Τεθωρακισμένων Διαμαντάρα Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:51242
(32) Πεζικού Δοξάκη Στεφάνου του Σάββα ΑΜ:51265
(33) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σηφάκη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:51279
(34) Πεζικού Καλαντζή Ευαγγέλου του Δημητρίου ΑΜ:51301
(35) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μητσικούλη Νικολάου του Αποστόλου ΑΜ:51306
Διατηρητέοι Συνταγματάρχες Όπλων:
(1) Αεροπορίας Στρατού Σιδέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:50734
(2) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κανάτα Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:50785
(3) Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Ντάνου Σπυρίδωνα του Λουκά ΑΜ:50803
(4) Μηχανικού Μπέλλου Κωνσταντίνου του Αριστείδη ΑΜ:51143
(5) Πυροβολικού Καρβέλη Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:51163
(6) Πεζικού Βέλλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:51169
(7) Πεζικού Δήμου Στεργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:51185
(8) Διαβιβάσεων Λυμπερόπουλου Δημητρίου του Μιχαήλ ΑΜ:51187
(9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταμπολίδη Ηλία του Αναστασίου ΑΜ:51206
(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Κατσιφή Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51209
(11) Διαβιβάσεων Μπέλλου Γεωργίου του Αδαμαντίου ΑΜ:51217
(12) Πεζικού Αποστόλου Νικολάου του Χρυσοστόμου ΑΜ:51231
(13) Διαβιβάσεων Τσικαλά Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ:51232
(14) Μηχανικού Στεφάνου Σταματίου του Αργυρίου ΑΜ:51233
(15) Πεζικού Παναγιωτίδη Κωνσταντίνου του Αναστασίου ΑΜ:51241
(16) Πεζικού Λαμπαδιάρη Στυλιανού του Σωτηρίου ΑΜ:51255
(17) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Παπαθανασίου Αθανασίου του Θεμιστοκλής ΑΜ:51264
(18) Πεζικού Λούσιου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51272
(19) Πυροβολικού Ιακωβάκη Κωνσταντίνου του Αχιλλέα ΑΜ:51280
(20) Πεζικού Πολύμερου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:51284
(21) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κυρίτση Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51285
Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:
(1) Μηχανικού Βακλατζή Αντωνίου του Χρήστου ΑΜ:49705
(2) Πυροβολικού Σαλπιγγίδη Νικολάου του Θωμά ΑΜ:50233
(3) Μηχανικού Μαδούρου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:50258
(4) Πεζικού Μήτσιου Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:50375
(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λυκόπουλου Στεφάνου του Ελευθερίου ΑΜ:50648
(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αρσενίου Χρήστου του Αχιλλέα ΑΜ:50748
(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πανάγου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:50827
(8) Διαβιβάσεων Χαντζή Ηλία του Αποστόλου ΑΜ:51113
(9) Πυροβολικού Κώτα Γεωργίου του Πέτρου ΑΜ:51116
(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκουγκούση Φιλίππου του Δημητρίου ΑΜ:51120
(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραγεώργου Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:51123
(12) Μηχανικού Τσακαλάκη Διονυσίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51127
(13) Διαβιβάσεων Υγειονομάκη Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ:51128
(14) Πεζικού Νικολετόπουλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:51132
(15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαφειρίου Γεωργίου του Ξενοφώντα ΑΜ:51133
(16) Πεζικού Μπίρη Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:51137
(17) Πεζικού Ταραμονλή Γρηγορίου του Θωμά ΑΜ:51140
(18) Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Χρηστάκη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51145
(19) Πυροβολικού Κατσαρού Γαβριήλ του Αστέριου ΑΜ:51146
(20) Πυροβολικού Ιορδανίδη Δημητρίου του Μάϊου ΑΜ:51150
(21) Πεζικού Παντζαρτζίδη Αστερίου του Σοφοκλή ΑΜ:51151
(22) Πεζικού Σίδερη Ηλία του Ιωάννη ΑΜ:51159
(23) Πυροβολικού Αραμπατζή Σταματίου του Ευαγγέλου ΑΜ:51160
(24) Πυροβολικού Τιμιάδη Δημητρίου του Θεοφάνη ΑΜ:51161
(25) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπανικολάου Αλεξάνδρου του Ορέστη ΑΜ:51166
(26) Διαβιβάσεων Κουτουνίδη Ιωάννη του Αριστείδη ΑΜ:51172
(27) Πεζικού Κοκοσάλη Γεωργίου του Μιχαήλ ΑΜ:51180
(28) Πεζικού Δεσπούδη Αστερίου του Ιωάννη ΑΜ:51183
(29) Πεζικού Ξενουλέα Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51184
(30) Πεζικού Νατούδη Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:51186
(31) Πυροβολικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Χαράλαμπου ΑΜ:51190
(32) Πυροβολικού Γαϊτάνη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:51191
(33) Πεζικού Παντελόπουλου Κωνσταντίνου του Κυριάκου ΑΜ:51196
(34) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πατρώνη Εμμανουήλ του Ιωάννη-Νικολάου ΑΜ:51198
(35) Πεζικού Κομήτη Δοξάκη του Δημητρίου ΑΜ:51199
(36) Διαβιβάσεων Ράλλη Φωτίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51202
(37) Πεζικού Τζήρου Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:51204
(38) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματάκη Στυλιανού του Αναστασίου ΑΜ:51205
(39) Πυροβολικού Πασχαλίδη Ιωάννη του Πασχάλη ΑΜ:51208
(40) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τριαντάφυλλου Λάμπρου του Αθανασίου ΑΜ:51211
(41) Πυροβολικού Παρασκευαΐδη Γεωργίου του Μιλτιάδη ΑΜ:51221
(42) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νάτσικα Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:51222
(43) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καλαϊτζίδη Νικολάου του Θεόφιλου ΑΜ:51224
(44) Πυροβολικού Κωνσταντάκη Σταύρου του Ιωάννη ΑΜ:51227
(45) Πεζικού Παπαδάκη Ζαχαρία του Γεωργίου ΑΜ:51235
(46) Πυροβολικού Καρούτσου Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:51238
(47) Πεζικού Παπατσακμάκη Ιωάννη του Αστέριου ΑΜ:51243
(48) Πυροβολικού Τσιοκάνη Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:51250
(49) Πεζικού Αλεξάκη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:51252
(50) Πεζικού Δανιήλ Αθανασίου του Ευθυμίου ΑΜ:51253
(51) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πατάλα Παναγιώτη του Γεωργίου-Νικηφόρου ΑΜ:51254
(52) Πεζικού Μυστράκη Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:51256
(53) Πεζικού Τζαχρήστα Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:51259
(54) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χιντζόγλου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:51260
(55) Διαβιβάσεων Μπανίδη Περικλή του Κωνσταντίνου ΑΜ:51262
(56) Πεζικού Κόλλια Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51268
(57) Πυροβολικού Αραμπατζή Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:51270
(58) Πεζικού Μπιτσάκου Νικολάου του Μιχαήλ ΑΜ:51271
(59) Πεζικού Σουσαμλή Μιχαήλ του Δημητρίου ΑΜ:51273
(60) Πεζικού Βαϊακόπουλου Βίκτωρα του Κωνσταντίνου ΑΜ:51275
(61) Πυροβολικού Παπαδόπουλου Ορέστη του Νικολάου ΑΜ:51281
(62) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γεωργιάδη Χρήστου του Θεοδώρου ΑΜ:51283
(63) Πεζικού Βλάχου Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:51287
(64) Πεζικού Ιντζιγιάννη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51290
(65) Πυροβολικού Κουρού Χρήστου του Πέτρου ΑΜ:51298
(66) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δράκου Γεωργίου του Θωμά ΑΜ:51304
(67) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λαμπρινάκου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:51305
(68) Αεροπορίας Στρατού Λιβασιάνη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:51309
(69) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πεταλά Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51310
(70) Πεζικού Σουλτάνη Ευσταθίου του Θεοδώρου ΑΜ:51312
(71) Πυροβολικού Γαϊτάνου Αναστασίου του Νικολάου ΑΜ:51317
(72) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Παππά Νικολάου του Χρύσανθου ΑΜ:51318
(73) Μηχανικού Γούναρη Παναγιώτη του Παράσχου ΑΜ:51324
(74) Πεζικού Κoρλού Στυλιανού του Αποστόλου ΑΜ:51328
(75) Πεζικού Κατσαβού Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:51329
(76) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μιχαλάκη Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ:51330
(77) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Φλώρου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:51332
(78) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σοφού Αναστασίου του Νικολάου ΑΜ:51314
Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 και 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, προχώρησε σε έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων για κάλυψη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως ακολούθως:
«Προακτέους κατ΄ εκλογή»:
Μάχιμους:
Γαβριελάτο Απόστολο του Μάριου (ΑΜ-2146)
Αρβανιτάκη Μάριο του Ξενοφώντα (ΑΜ-2160)
Πολυδώρου Σταύρο του Ευστρατίου (ΑΜ-2174)
Αλογάρη Χρήστο του Ευσταθίου (ΑΜ-2238)
Δούρο Αθανάσιο του Αλεξάνδρου (ΑΜ-2206)
Τζίφα Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΜ-2192)
Λιακόπουλο Ζώη του Ιωάννη (ΑΜ-2225)
Καλφούτζο Αριστείδη του Λουκά (ΑΜ-2273)
Λυμπέρη Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2274)
Λειβάδαρο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2247)
Κανδηράκη Ιωάννη του Χαραλάμπους (ΑΜ-2269)
Φουντάνα Λεωνίδα του Νικολάου (ΑΜ-2210)
Ζουμπούλη Εμμανουηλ του Χρήστου (ΑΜ-2252)
Μιχαλίτση Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ-2283)
Μπούρα Βασίλειο του Γεωργίου (ΑΜ-2265)
Φίλια Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2299)
Γώγο Νεκτάριο του Ανδρέα (ΑΜ-2277)
Σταθούλια Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2254)
Αγγελόπουλο Παύλο του Άγγελου (ΑΜ-2309)
Κυπριώτη Γεώργιο του Βασιλείου (ΑΜ-2311)
Αλευρά Δημήτριο του Ηλία (ΑΜ-2324)
Μίχο Ηρακλή του Απόστολου (ΑΜ-2371)
Μηχανικούς:
Μίχαλο Γεράσιμο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-866)
Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875)
Χαλακατεβάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859)
Καραγιάννη Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-908)
Ξυνό Νικόλαο του Ευστρατίου (ΑΜ-Μ-931)
Αναγνωστόπουλο Εμμανουήλ του Διονυσίου (ΑΜ-Μ-929)
Οικονομικού:
Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672)
Κουμάνια Όλγα του Ιωάννη (ΑΜ-Ο-675)
Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667)
Υγειονομικού/Ιατρών:
Μαυρίκο Σταμάτιο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-285)
Κατσιμαγκλή Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ- ΥΙ-288)
Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:
Ρόκα Βασιλικής του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-176).
Ποιοι Πλοίαρχοι αποστρατεύονται
Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), στις φετινές κρίσεις αποφάσισε τους παρακάτω αξιωματικούς ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:
Μάχιμους:
Συρόπουλο Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ-2097)
Κουτέα Στέφανο του Δημοσθένη (ΑΜ-2196)
Δημόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ-2186)
Γιακουμάκη Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ-2201)
Μπάτσο Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-2233)
Νικολάου Ευάγγελο του Ιωάννη (ΑΜ-2203)
Καραμούτα Σωκράτη του Δημητρίου (ΑΜ-2198)
Καραβολάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ-2181)
Ανδρεάτο Ευάγγελο του Αναστασίου (ΑΜ-2228)
Ωρολογίδη Ποσειδώνα του Φώτιου (ΑΜ-2218)
Μολδοβάνη Χρήστο του Αντωνίου (ΑΜ-2215)
Αστερίου Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-2134)
Καβαλλάρη Γεώργιο του Σταύρου (ΑΜ-2213)
Πισκιουλόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου (ΑΜ-2282)
Τρίκολλο Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2276)
Λαζάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ (ΑΜ-2294)
Κλαδάκη Σταύρο του Χαρίδημου (ΑΜ-2279)
Δομάζο Ευθύμιο του Δημητρίου (ΑΜ-2243)
Φυντικάκη Ευστράτιο του Ευστρατίου (ΑΜ-2270)
Κουπλάκη Ηλία του Δημητρίου (ΑΜ-2258)
Εκατομμάτη Ευάγγελο του Σταύρου (ΑΜ-2260)
Δάουλα Κωνσταντίνο του Αθανασίου (ΑΜ-2289)
Κατσούρα Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-2251)
Πεφάνη Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ-2262)
Δεληπέτρο Γεώργιο του Αποστόλου (ΑΜ-2285)
Βαρουξή Κωνσταντίνο του Ευστρατίου (ΑΜ-2301)
Κούφαλη Παύλο του Ιωάννη (ΑΜ-2179)
Ευστρατίου Κωνσταντίνο του Άγγελου (ΑΜ-2342)
Γεωργακούδη Πασχάλη του Γεωργίου (ΑΜ-2314)
Στεργίου Γεώργιο του Πέτρου (ΑΜ-2340)
Ράπτη Κωνσταντίνο του Θεόδωρου (ΑΜ-2376)
Σαββάτη Βασίλειο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2347)
Μουστάκα Αθανάσιο του Παναγιώτη (ΑΜ-2383)
Μηλαίο Γεώργιο του Μάρκου (ΑΜ-2404)
Τρακάδα Ιωάννη του Αργύριου (ΑΜ-2339)
Βεζύρη Αθανάσιο του Ευστάθιου (ΑΜ-2374)
Δεμεντή Γεώργιο του Θεόδωρου (ΑΜ-2382)
Κοκλώνη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ-2420)
Σκίτσα Δημήτριο του Χαράλαμπου (ΑΜ-2348)
Μασούρα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-2372)
Μασίκα Σωτήριο του Δημήτριου (ΑΜ-2426)
Καρώνη Απόστολο του Χρήστου (ΑΜ-2432)
Παπαδάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (ΑΜ-2358)
Παπαδημητρίου Στέφανο του Νικόλαου (ΑΜ-2354)
Μηχανικούς:
Αναγνωστόπουλο Άγγελο του Ευθυμίου (ΑΜ-Μ-870)
Καλογερίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-886)
Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884)
Σπυρόπουλο Δημήτριο του Τριαντάφυλλου (ΑΜ-Μ-896)
Καρύδη Θεόδωρο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-902)
Μαρτίνο Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-933)
Ηλιόπουλο Σάββα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-920)
Θεοδώρου Βασίλειο του Αθανασίου (ΑΜ-Μ-918)
Θαλασσινό Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-932)
Σάπκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-917)
Σφακιανάκη Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ-Μ-916)
Βλαζάκη Αναστάσιο του Παύλου (ΑΜ-Μ-936)
Τζιμή Στυλιανό του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-907)
Δημητρίου Απόστολο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-919)
Καρασαρίνη Ιωάννη του Παρασκευά (ΑΜ-Μ-881)
Πετράκη Στυλιανό του Αρτέμιου (ΑΜ-Μ-972)
Χαραρά Στυλιανό του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-982)
Οικονομικού:
Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671).
Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)
Ρομποτή Θεώνη του Ζώη (ΑΜ-Ο-673)
Τσιτσιριδάκη Παναγιώτη του Ευαγγέλου (ΑΜ-Ο-687)
Τσικρικά Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-688)
Υγειονομικού Οδοντιάτρους:
Φίλια Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΟ-11)
Σιάμο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΟ-14)
Υγειονομικού/Ιατρούς:
Σοφούλη Ιωάννη του Μίνωα (ΑΜ-ΥΙ-286)
Στεφανίδη Γεράσιμο του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-290)
Πασχαλίδη Φίλιππο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-325)
Κωνσταντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-338)
Κοντολάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-369)
Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς:
Παπαδογούλα Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-ΥΦ-211)
Κωστούλα Αχιλλέα του Χρήστου (ΑΜ-ΥΦ-212)
Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:
Λαζαρίδου Ευτυχία του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΝ-139)
Παπαδοπούλου Βικτωρία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-169)
Σταθάκη Μαρία του Νικόλαου (ΑΜ-ΥΝ-183)
Ταντάρου Αναστασία του Ευστάθιου (ΑΜ-ΥΝ-184)
Καγιαλάρη Μαρία-Ασπασία του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΝ-187)
Καραγκιούζη Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-193)
Παπάλα Ελένη του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-194)
Βιλλιώτη Σοφία του Προκοπίου (ΑΜ-ΥΝ-202)
Σταματάκη Πετρούλα του Νικολάου (ΑΜ-ΥΝ-195)
Ζώρζου Μαρία του Ευσταθίου (ΑΜ-ΥΝ-196)
ωάννου Άννα του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-199)
Κομποτιάτη Σοφία του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-201)
Μετζάκη Καλλιόπη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-207)
Πηγή: OnAlert.gr
