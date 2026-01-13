Γαλλία: Οι αγρότες πολιορκούν ξανά τη Βουλή στο Παρίσι

Στα κάγκελα βρίσκονται και πάλι οι αγρότες στη Γαλλία , που έφεραν σήμερα Τρίτη 13.01.2026, τα τρακτέρ τους μέσα στο Παρίσι για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, για να διαμαρτυρηθούν κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, για την οποία λένε πως απειλεί την ντόπια γεωργία δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με φθηνότερες εισαγωγές από τη Νότια Αμερική.

Τόσο οι αγρότες στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα κράτη μέλη όπως η χώρα μας διαμαρτύρονται εδώ και μήνες για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τόπους στον αγροτικό τομέα.

Η σημερινή διαδήλωση έχει οργανωθεί από το FNSEA, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας.