Καιρός: Πού έδειξε -17 το θερμόμετρο

Οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01
Ισχυρός παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01 κατά τόπους στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της χώρας.
Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου με -16.8 °C.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Ντ. Τραμπ: Aνακοίνωσε επιπρόσθετους δασμούς 25% σε κάθε χώρα που έχει δοσοληψίες με το Ιράν
Αλέξης Τσίπρας: Στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός για την «Ιθάκη»- Ο Διονύσης Τεμπονέρας στο πάνελ
Αγρότες: Ξανακλείνουν τους δρόμους την ώρα της συνάντησης στο Μαξίμου – Ποιοι θα πάνε τελικά και ποιοι όχι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr