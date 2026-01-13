Καιρός: Πού έδειξε -17 το θερμόμετρο

Ισχυρός παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01 κατά τόπους στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου με -16.8 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.