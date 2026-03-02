Εργαστήριο αποτίμησης και αξιολόγησης της πιλοτικής δοκιμής του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμής του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών (Destination Management Support System – DMSS), που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIBECCIO, πρόκειται να παρουσιαστούν και να αξιολογηθούν σε ειδικό εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, από τις 10:30 το πρωί έως τη 13:00 μετά το μεσημέρι, στον Κόμβο Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (οδός Πανεπιστημίου 171, Πάτρα).



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η εκδήλωση είναι ανοικτή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και σε φορείς που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα του τουρισμού.



Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ολοκληρωμένη αποτίμηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του DMSS, η οποία υλοποιήθηκε μέσω της μεθοδολογίας του Living Lab. Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική άτυπη ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από εταίρους του έργου και μέλη του δικτύου ETIP (Euro Med Tourism Innovation Platform) στη Δυτική Ελλάδα, θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν στους προορισμούς παρέμβασης, εξετάζοντας τις επιδόσεις που καταγράφηκαν σε κάθε βασικό δείκτη απόδοσης (Key Performance Indicators – KPIs) και αναδεικνύοντας τυχόν κρίσιμα ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης.



Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί τόσο στα θετικά αποτελέσματα και τις επιτυχημένες παρεμβάσεις, όσο και στα προβλήματα, τα εμπόδια και τα λειτουργικά κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου η πλατφόρμα DMSS – που αποτελεί το κύριο παραδοτέο του έργου – να καταστεί πλήρως λειτουργική και μεταφέρσιμη σε άλλους προορισμούς.

Το εργαστήριο ακολουθεί τη φιλοσοφία του Living Lab, ενός υβριδικού φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος συνεργασίας, στο οποίο οι τοπικοί φορείς αλληλεπιδρούν, δοκιμάζουν στην πράξη και εξοικειώνονται με καινοτόμα εργαλεία και εφαρμογές.



Το υλικό και τα συμπεράσματα του εργαστηρίου θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την τελική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του DMSS και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης των τουριστικών προορισμών.