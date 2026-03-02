Μέση Ανατολή: Το «μεγάλο κύμα» της επίθεσης στο Ιράν «δεν έχει έρθει ακόμη», λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το κύριο «μεγάλο κύμα» των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και αναμένεται “σύντομα”, σύμφωνα με αναφορά του CNN.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει συμβεί ακόμα. Το μεγάλο έρχεται σύντομα.»

Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ «χτυπάνε πολύ ισχυρά» το Ιράν και ότι, παρά τις ήδη εκτεταμένες στρατιωτικές ενέργειες, «δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά – το μεγάλο κύμα δεν έχει γίνει ακόμα».

CENTCOM: 18 οι τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αμερικανικού Κεντρικού Στρατηγείου στη Μέση Ανατολή, πλοίαρχο Τιμ Χόκινς, 18 μέλη των ενόπλων δυνάμεων τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν.



Η CENTCOM είχε ενημερώσει χθες, Κυριακή, ότι τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν σε μάχη και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά.



Ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε σήμερα σε τέσσερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν. Παράλληλα, πηγές επιβεβαίωσαν στο CNN ότι και οι τέσσερις σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση στο Κουβέιτ και ότι συνολικά 18 θεωρούνται σοβαρά τραυματίες.