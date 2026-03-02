Ολοκληρώθηκε η προσωρινή παράκαμψη στην «111» μετά τη μεγάλη καθίζηση

Ολοκληρώθηκαν οι βασικές εργασίες κατασκευής της προσωρινής παράκαμψης στην περιοχή της μεγάλης κατολίσθησης στη Δίβρη, αποκαθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων στην Πατρών - Τροπόλεως "111".

Τα συνεργεία εργάστηκαν με ταχύ ρυθμό, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να έχει ήδη αποκατασταθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, γράφει το kalavrytanews.com.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κατολίσθηση και να διασφαλιστεί η οδική σύνδεση της περιοχής, η οποία αποτελεί βασικό άξονα μετακίνησης για κατοίκους και επαγγελματίες.

Παρά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των οδηγών. Η κίνηση στον υπό κατασκευή δρόμο πρέπει να γίνεται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή, σύμφωνα με την ειδική σήμανση που έχει τοποθετηθεί κατά μήκος της διαδρομής.

Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά, με στόχο την ολοκλήρωση και της ασφαλτόστρωσης το συντομότερο δυνατό, ώστε ο δρόμος να παραδοθεί πλήρως λειτουργικός και ασφαλής για το σύνολο των χρηστών.