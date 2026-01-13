Ξεκινά το Πατρινό Καρναβάλι 2026 με τριήμερο εορταστικών δράσεων- Aπό τη θάλασσα θα έρθει το λάβαρο φέτος

Το Πατρινό Καρναβάλι βρίσκεται προ των πυλών και δίνει το μεγάλο ραντεβού με όλους τους φίλους του το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στη μεγάλη γιορτή της Ημέρας Έναρξης.

Η ώρα που όλοι περιμένουμε, η ώρα της χαράς της ζωής, της διασκέδασης, του κεφιού, της δημιουργίας, της ανατροπής, της σάτιρας, της έμπνευσης έφτασε. Η πόλη φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται το Πατρινό Καρναβάλι 2026, αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ και συνεχίζει:

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η μεγάλη γιορτή της Έναρξης μάς καλεί όλους να κλείσουμε συσκευές και κινητά και να κατέβουμε όλοι στο κέντρο της Πάτρας, στους δρόμους και στην πλατεία, τον φυσικό χώρο του Καρναβαλιού μας, να συμμετάσχουμε ενεργά και να το χαρούμε ζωντανά, όπως πραγματικά του αξίζει.

Ο φετινός εορτασμός της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού εντάσσεται σε ένα τριήμερο δράσεων που έχει ετοιμάσει η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με στόχο τη διαμόρφωση της εορταστικής ατμόσφαιρας από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026. Από την αρχή ενεργοποιούνται όλες οι κύριες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού με σκοπό τη διασκέδαση όλου του κόσμου, μικρών και μεγάλων (περιοδείες Τελάλη, καρναβαλική πομπή, παράδοση καρναβαλικού λαβάρου, ανοικτό καρναβαλικό dj party, Τελετή Έναρξης, έναρξη 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού, έναρξη Καρναβαλιού των Μικρών με την 1η Καρναβαλούπολη).

Παράδοση καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο

Η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.). Το λάβαρο φέτος, θα έρθει από τον Μώλο της Αγ. Νικολάου μέσω θαλάσσης στις 12 το μεσημέρι με την συνοδεία των Αθλητικών Ιστιοπλοϊκών Ομίλων Πάτρας, συμβολικά επειδή η τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 με την καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου σηματοδοτεί το τέλος του Καρναβαλιού 2025 και ταυτόχρονα την έναρξη του Καρναβαλιού 2026.

Το λάβαρο θα δοθεί από το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Δημήτρη Δημησιάνο στην Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη και με τη συνοδεία των αφρολάτιν κρουστών της 20μελούς ομάδας "Ritmo Loco Street Band" από το Εργαστήρι Μουσικής "Ρυθμότοπος" του Άκη Χατζημικέ, ξεσηκώνοντας τους πάντες σε χορό, μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, καρναβαλικών επιτροπών, και ομάδας εθελοντών θα φτάσουν στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που θα είναι ήδη συγκεντρωμένες όλες οι ομάδες των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ, εθελοντών, Καρναβαλιστών, η Δημοτική Μουσική, η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών («ο Τζίτζικας») και το μουσικό άρμα. Μετά από ολιγόλεπτο σκετς μεταξύ της Τελάλισσας και των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ επί της πλατείας Τριών Συμμάχων θα ξεκινήσει η πορεία προς το Δημαρχείο ακολουθώντας τη διαδρομή: Πλατεία Τριών Συμμάχων - Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου - Πεζόδρομος Μαιζώνος - με τελικό προορισμό το Δημαρχείο.

Η Δημοτική Μουσική θα αναπτυχθεί στην είσοδο του Δημαρχείου και θα προχωρήσουν η Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού και τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ με το λάβαρο για να το παραδώσουν στον Δήμαρχο στα σκαλιά του Δημαρχείου, την ίδια στιγμή που οι μουσικοί από την ομάδα κρουστών, παρατεταγμένοι στο αριστερό τμήμα του προαυλίου θα τους υποδέχονται με θορυβώδη καρναβαλικό τρόπο. Η τελετή παράδοση στον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη θα πραγματοποιηθεί στις 12.30 μ.μ.

Οι σοκολατορίχτες, ακολουθώντας το έθιμο, θα προσφέρουν σοκολάτες στα μικρά παιδιά και ένα μεγάλο πάρτι με μουσική και χορό θα ξεκινήσει στο προαύλιο του Δημαρχείου με dj τον Τάκη Αγγελόπουλο.

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων (22 Φεβρουαρίου) σηματοδοτώντας τη μεγάλη γιορτή της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

Τελάλισσα του φετινού Πατρινού Καρναβαλιού θα είναι η Μαρία Αγουρίδη, που έχει συνδεθεί στη συνείδηση του κόσμου με τον ξεχωριστό αυτό ρόλο, σκορπίζοντας το χαρούμενο μήνυμα της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού.

Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του λαβάρου, dj party στην Πλατεία Γεωργίου με τον dj Ανδρέα Γιαννούλη θα δημιουργήσει την απαραίτητη καρναβαλική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.

Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η τελετή έναρξης που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στις 21.00 στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, αποτελεί την κορυφαία στιγμή του εορταστικού τριημέρου.

«Βγες από την Οθόνη» είναι το θέμα της τελετής έναρξης, η οποία βασίζεται στη συλλογικότητα, τη ζωντανή εμπειρία και τη φυσική ανθρώπινη παρουσία. Το Πατρινό Καρναβάλι δεν είναι ένα γεγονός που απλώς παρακολουθείται, αλλά μια γιορτή που υπάρχει ενεργή συμμετοχή από όλους. Η θεματική συνομιλεί με τη σύγχρονη εποχή, χωρίς να δαιμονοποιεί την τεχνολογία, αναδεικνύοντας την ανάγκη της ανθρώπινης επαφής, της παρέας και της κοινής εμπειρίας, που αποτελούν τον πυρήνα του θεσμού.

Η παράσταση αναπτύσσεται σε τρία διακριτά μέρη:

Εισαγωγή και αφύπνιση του κοινού μέσα από αφηγηματικά και μουσικά στοιχεία.

Ανάδειξη της συλλογικής συμμετοχής της πόλης, των ομάδων και των φορέων.

Κορύφωση με έντονο εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα.

Πριν το τρίτο μέρος, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με τη συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα, του Αντιπροέδρου της ΚΕΔΗΠ Κωνσταντίνου Δραγώτη και του μέλους του Δ.Σ. Δημήτρη Δημησιάνου θα κηρύξει την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και θα δώσει το έναυσμα για τη μεγάλη κορύφωση της βραδιάς. Θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα από τη Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.

Καλλιτεχνικά Στοιχεία & Συμμετοχές:

Ζωντανή μουσική μπάντα επί σκηνής

Μουσικοί, χορωδίες και ορχήστρες της πόλης

Θεατρικά και αφηγηματικά στοιχεία (τελάλης, Καραγκιόζης)

Ακροβάτες και performers με κινησιολογικό ρόλο

Guest συμμετοχή – σκηνοθετική έκπληξη

Ενεργή, ελεγχόμενη και συμβολική συμμετοχή του κοινού

Στόχος της τελετής έναρξης είναι να παρουσιάσει τη συνολική εικόνα του Πατρινού Καρναβαλιού: ένα μωσαϊκό ανθρώπων, ηλικιών και εκφράσεων, όπου ο απλός πολίτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτής. Το μήνυμα κορυφώνεται ξεκάθαρα: «Το Πατρινό Καρναβάλι ανήκει σε όλους».

Συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης:

• Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων Δήμου Πατρέων (διεύθυνση: Βάγια Ζεππάτου)

• Χορωδία Cantelena (διεύθυνση: Ελένη Παπαδοπούλου)

• Νεανική Χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας (Λούση Χριστοδούλου / Σταύρος Σολωμός)

• Προ-παιδική χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας (διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη)

• Ελεύθερη Ορχήστρα (Δημήτρης Τζαβάρας / Μάνια Ασημακοπούλου)

Μουσικοί: Μαριάννα Βούλγαρη (τραγούδι), Κώστας Παναγόπουλος (ντραμς), Ανδρέας Βούλγαρης (πλήκτρα), Αλέξης Μαχαίρας (μπάσο), Σπύρος Παπαϊωάννου (κιθάρα)

Σκηνοθεσία / Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διονύσης Μπάστας

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάκη

Μαρία Βάρσου

Ακροβάτες: Acrokuku, Νίνα Σαββίδη, Ben Walker

Τελάλης: Μαρία Αγουρίδη

Εργαστήρια Καραγκιόζη: Κώστας - Μπάμπης Μακρής, Χρήστος Καλπουζάνης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ιωάννης Αναστασόπουλος

Κουστούμια / Σκηνογραφία: Μαρία Βασιλάκη

Κατασκευή Κοστουμιών: Νίκη Αντζουλάτου

Μακιγιάζ Μαριάννας Βούλγαρη: Νατάσα Ντότσικα

Μακιγιάζ Μαρίας Βάρσου: Μαριάννα Γεροκωστοπούλου

Ηχοληψία: Διονύσης Μπάστας / Μίμης Αγγελόπουλος

Ζωντανή κάμερα: Χρήστος Ορτέτζιο

Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, το παραδοσιακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου θα έχει την καθιερωμένη παρουσία του με τις ρίψεις των σοκολατοριχτών να γλυκαίνουν τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πάρτι στην πλατεία Γεωργίου με τους DJs Χρήστο Μιχαλόπουλο και Παναγιώτη Μουζάκη (Zyrak). Όλοι οι DJs (στην παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο, το μεσημέρι στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ και της Τελετής Έναρξης) αποτελούν πρόταση του Συλλόγου Δισκοθετών Πάτρας.

Κυριακή με 1η Καρναβαλούπολη στα Ροΐτικα και έναρξη 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού

Οι δράσεις θα συνεχιστούν και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με έντονη την παρουσία του Καρναβαλιού των Μικρών και του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού.

Η 1η Καρναβαλούπολη θα πραγματοποιηθεί στις 11 π.μ. στην παιδική κατασκήνωση Ροΐτικων και έχει τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» με κεντρικό μήνυμα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την περιβαλλοντική αφύπνιση των παιδιών. Περιλαμβάνει παραστάσεις μαριονέτας, θεατρική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες, εκπαιδευτικά εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού, εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο, καλλιτέχνες τσίρκου, ζογκλέρ, ξυλοπόδαρο, εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών με περιβαλλοντική ευαισθησία κ.α.

Το ιστορικό Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού που φέτος φτάνει στην 61η του διοργάνωση, θα έχει τη δική του παρουσία στην Τελετή Έναρξης του Σαββάτου στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, ωστόσο την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ. θα έχει τη δική του έναρξη στην πλατεία Γεωργίου Α΄ με την παράδοση σακούλας στα πληρώματα και μια πρόγευση από τα πολλά και συναρπαστικά που θα ακολουθήσουν.

Τελάλισσα στους δρόμους από την Παρασκευή 16/1

Από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου η Πάτρα τίθεται σε καρναβαλικό κλίμα, αφού ήδη οι περιοδείες της Τελάλισσας με το Μουσικό Άρμα θα μεταφέρουν στους δρόμους του κέντρου και των συνοικιών της Πάτρας το χαρούμενο μήνυμα του Πατρινού Καρναβαλιού.