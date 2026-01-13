Πατρινό Καρναβάλι 2026: Οι DJ που θα παίξουν στην Τελετή Έναρξης

Έτοιμοι να σκορπίσουν κέφι και στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι είναι οι Dj. Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δισκοθετών Πάτρας αναφέρεται στην κάλυψη της Τελετής Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Για ακόμη μία φορά ο σημαντικότερος θεσμός της πόλης μας μετράει αντίστροφα για την επίσημη έναρξή του!Λίγες μέρες μόνο μας χωρίζουν για να γεμίσει η πόλη μας κομφετί, μουσικές, μασκαράδες και χιλιάδες καρναβαλιστές!

Ο Σύλλογος Δισκοθετών Πάτρας, σταθερός στο ραντεβού του με το καρναβάλι, δε θα μπορύσε να λείπει φυσικά. Σε άψογη συνεργασία με την ΚΕΔΗΠ έχει αναλάβει και φέτος τη μουσική κάλυψη των περισσότερων καρναβαλικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης και την τελετή έναρξης.

Από το πρωί του Σαββάτου, ο συνάδελφος Ανδρέας Γιαννούλης θα βρίσκεται στην Πλατεία Γεωργίου να ζεστάνει με τις μουσικές του επιλογές τους Πατρινούς εν όψει της βραδινής τελετής.

Στην τελετή παράδοσης του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο, θα βρίσκεται ο Τάκης Αγγελόπουλος, δίνοντας τον τόνο για το καρναβάλι 2026.

Στο πάρτυ που θα ακολουθήσει την τελετή έναρξης το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Γεωργίου, δύο από τους καλύτερους dj της Πάτρας, ο Χρήστος Μιχαλόπουλος και ο Παναγιώτης Μουζάκης (Zyrak) είναι έτοιμοι να ξεσηκώσουν τους χιλιάδες καρναβαλιστές που θα βρίσκονται εκεί, βάζοντάς μας μια και καλή στο καρναβαλικό κλίμα!!!

ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!"