Εξαφάνιση Λόρας: Τι λέει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα- «Η συμπεριφορά της δεν προκαλούσε υποψίες»

Σε κρίσιμο κρίκο της έρευνας για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα εξελίσσεται η διαδρομή που έκανε με ταξί προς την Αθήνα, το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, καθώς αποτελεί την τελευταία επιβεβαιωμένη μετακίνησή της πριν χαθούν τα ίχνη της.

«Η 16χρονη επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο την Τετάρτη το απόγευμα, σε σπαστά ελληνικά. Ζήτησε ένα ταξί, για να την μεταφέρει στην Αθήνα, στις 7.50 το πρωί της επόμενης ημέρας. Δεν αναφέρθηκε η ηλικία της, στο τηλεφώνημα και γι’ αυτό δεν κινήθηκε καμία υποψία» αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Ραδιοταξί Πάτρας, Νίκος Καλυβιώτης, μεταφέροντας όσα είπε σε αυτόν ο οδηγός που μετέφερε την 16χρονη από το Ρίο στην Αθήνα, δίνοντας λεπτομέρειες για το πώς η ανήλικη επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο, πώς οργανώθηκε το ραντεβού και τι κατέθεσε ο οδηγός που την μετέφερε από το Ρίο σε κεντρικό σημείο της Αθήνας.

Το ραντεβού καταχωρήθηκε κανονικά στο σύστημα του Ραδιοταξί και εκτελέστηκε την επόμενη ημέρα, όπως είχε ζητήσει η ανήλικη: «Την Πέμπτη το πρωί, όπως είχε ζητήσει, το ταξί την παρέλαβε από την οδό Σώμερσετ, στην περιοχή του Ρίου και την μετέφερε σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, όπως του είχε υποδείξει μέσω gps και μάλιστα του ζήτησε να την αφήσει στο προηγούμενο φανάρι πριν από το συγκεκριμένο σημείο. H κοπέλα πλήρωσε με μετρητά και αποβιβάστηκε».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο οδηγός ταξί στις αρχές και στη διοίκηση του Ραδιοταξί, η συμπεριφορά της 16χρονης κατά τη διάρκεια της διαδρομής δεν δημιούργησε υποψίες. «Σύμφωνα με όσα μας είπε ο οδηγός, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ήταν πολύ ήρεμη και χαλαρή, ενώ η κοπέλα έδειχνε μεγαλύτερη και σκέφτηκε ότι ήταν κάποια φοιτήτρια. Επίσης, όπως μας μετέφερε, η 16χρονή βαφόταν μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας».

Ο κ. Καλυβιώτης εξηγεί επίσης ότι ο οδηγός που μετέφερε τη Λόρα επιλέχθηκε τυχαία, βάσει της διαδικασίας που ακολουθείται για τα εκτός έδρας ραντεβού: «Ο οδηγός ταξί που έκανε την μεταφορά της, είναι τυχαίος γιατί εμείς τα εκτός έδρας ραντεβού, τα πάμε με σειρά και έτυχε ο κωδικός του. Το προηγούμενο βράδυ του είπαμε ότι υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού για την περιοχή του Ρίου, ποτέ δεν λέμε το ακριβές σημείο. Την επομένη, του είπαμε που να πάει και πήγε».

Το Ραδιοταξί Πάτρας δηλώνει ότι από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης: «Από την πρώτη στιγμή και το Ράδιο Ταξί και ο συνάδελφος συνεργαζόμαστε πλήρως και βοηθάμε στην έρευνα και ότι στοιχεία έχουμε τα έχουμε δώσει στις αρχές» επισημαίνει ο πρόεδρος.