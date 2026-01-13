Εξαφάνιση Λόρας: «Δεν θεωρώ ότι λέει την αλήθεια»- Τι λέει στο thebest για τον 58χρονο, φίλη της οικογένειας- Δίνει κατάθεση τώρα στην Ασφάλεια

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, καθώς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αυτή την ώρα βρίσκεται στην Ασφάλεια Πατρών ο 58χρονος άνδρας που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την ανήλικη στην περιοχή του Ρίου, λίγο πριν εκείνη επιβιβαστεί στο ταξί με προορισμό την Αθήνα.

Όπως μεταφέρουν οι ίδιες πηγές, ο άνδρας κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την παρουσία του στο σημείο και για τη σχέση του με τη Λόρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην αρχική του κατάθεση φέρεται να υποστήριξε ότι είχε μεταβεί στο Ρίο μαζί με την κόρη του, προκειμένου να αγοράσει το παλιό κινητό τηλέφωνο της 16χρονης, έναντι του ποσού των 200 ευρώ.

Η συγκεκριμένη εκδοχή, ωστόσο, προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις από το περιβάλλον της οικογένειας της ανήλικης. Φίλη της οικογένειας της Λόρας, μιλώντας στο thebest.gr, εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ισχυρισμών του 58χρονου. «Όταν θέλεις να αγοράσεις ένα κινητό, ο χρόνος που χρειάζεται δεν ξεπερνά τα 5-10 λεπτά. Η μικρή όμως ήταν μαζί του, για περίπου μισή ώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η χρονική διάρκεια της συνάντησης, όπως προκύπτει από μαρτυρίες και υλικό καμερών, δεν συνάδει με μια απλή αγοραπωλησία.

Παράλληλα, επικαλείται μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, η οποία ενισχύει τις υποψίες, «Επίσης, όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας, άκουσε τον άνδρα, να λέει στην Λόρα, “καλά ήρθες και έχεις το κινητό αφόρτιστο”», σημειώνει, προσθέτοντας: «Δεν θεωρώ ότι λέει την αλήθεια».

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστώσουν τη διάρκεια και τη φύση της επαφής του 58χρονου με την 16χρονη.