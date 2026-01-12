Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας- ΔΕΙΤΕ το βίντεο ντοκουμέντο που τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Στο βίντεο φαίνεται η ανήλικη, που αναζητείται έπειτα από καταγγελία της οικογένειάς της, να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, κόρης Γερμανών που ζουν μόνιμα στην περιοχή, με τις Αρχές που συγκεντρώνουν νέα στοιχεία για τις κινήσεις της ανήλικης πριν χαθούν τα ίχνη της, να έχουν στα χέρια τους και βίντεο ντοκουμέντο με την ανήλικη.
Στο βίντεο φαίνεται η 16χρονη Λόρα, που αναζητείται έπειτα από καταγγελία της οικογένειάς της, να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου όπου διαμένει.
Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν την περασμένη Πέμπτη, περίπου στις 7:30 το πρωί.
Το κορίτσι, έχει μαζί του τη σχολική τσάντα του, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν. Στη συνέχεια τα ίχνη του κοριτσιού χάνονται.
Αποχωρεί από το σημείο με ταξί
Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το ίδιο υλικό, η Λορα αποχωρεί από το σημείο με ταξί ενώ ο άνδρας επιβιβάζεται σε διαφορετικό όχημα και απομακρύνεται προς άλλη κατεύθυνση. Οι εικόνες αυτές εξετάζονται προσεχτικά από τις Αρχές χωρίς να έχουν εξαχθεί μέχρι στιγμής ασφαλή συμπεράσματα για τη φύση της επαφής .
Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάπου θέλει να πάει.
Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.
Μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς
Στις 9 Ιανουαρίου, οι γονείς της επέστρεψαν εκ νέου στην αστυνομία, αναφέροντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη τους εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα. Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και, ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι η 16χρονη πράγματι μιλάει με έναν ενήλικο μέσα σε αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να επιβιβάζεται ή να αποχωρεί μαζί του.
Η ΕΛΑΣ αναζητά τις πινακίδες του συγκεκριμένου οχήματος, προκειμένου να ταυτοποιήσει τον οδηγό, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί, καθώς ήταν σε επαφή με την ανήλικη λίγο πριν την εξαφάνισή της.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Ο οδηγός έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η ανήλικη φέρεται να μετέβη στην Αθήνα με ταξί την ίδια ημέρα, χωρίς όμως να συνοδεύεται από κάποιο συγγενικό πρόσωπο.
Οι γονείς της αντιλήφθηκαν την απουσία της το μεσημέρι, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Μάρτυρας που την είδε το πρωί ανέφερε ότι η Λόρα συνομιλούσε μέσω εφαρμογής μετάφρασης με έναν άνδρα, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, ο οποίος φαινόταν να συνοδεύεται από ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι. Σύμφωνα με φίλους της οικογένειας, η ανήλικη πήγε κανονικά στο σχολείο, πήρε το λεωφορείο και στη συνέχεια συναντήθηκε με τον άνδρα σε σημείο κοντά στο σχολείο, όπου συνήθως μαζεύονται μαθητές για το πρωινό.
Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν και μαύρα αθλητικά με λευκές ρίγες, έχοντας μαζί της γκρι σχολική τσάντα. Φίλοι και συμμαθητές της αναφέρουν ότι η Λόρα δεν είχε αγόρι και φέρεται να είχε πρόσφατα αγοράσει νέο κινητό με κάρτα SIM, ενώ συγκέντρωνε χρήματα προκειμένου να ταξιδέψει στη Γερμανία για να βρει τον αδερφό της, που δεν είναι συγγενής εξ αίματος.
Επιπλέον, στοιχεία δείχνουν ότι η 16χρονη είχε πουλήσει κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο και σε βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να ανταλλάσσει αντικείμενα. Το όχημα του άγνωστου άνδρα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ ο οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα έχει ήδη αναγνωριστεί από τις αρχές.
Οι φίλοι και συγγενείς της Λόρας περιγράφουν την κατάσταση ως «δραματική» και τονίζουν ότι η ανήλικη αντιμετώπιζε δυσκολίες προσαρμογής μετά τη μετακόμιση από τη Γερμανία στην Ελλάδα, με προβλήματα στις σχολικές επιδόσεις και περιορισμό χρόνου στο διαδίκτυο. Παράλληλα, φέρεται να πουλούσε ρούχα, τσάντες και καλλυντικά, πιθανόν για να συγκεντρώσει χρήματα για τα ταξίδια της.
Την υπόθεση χειρίζεται η Εισαγγελία Πάτρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά,
