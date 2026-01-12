Ειρ. Μουρτζούκου: Όσα ισχυρίζεται για το θάνατο του Παναγιωτάκη- Τα 3 πρόσωπα κλειδιά που εμπλέκει

Στο υπόμνημα πο κατέθεσε η Ειρήνη Μουρτζούκου περιγράφει ένα οργανωμένο σχέδιο χειραγώγησης που – όπως ισχυρίζεται – στήθηκε μετά τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, με στόχο να μεταφερθούν σε εκείνη οι ευθύνες και να προστατευθούν τρίτα πρόσωπα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, της υπαγόρευαν πότε θα εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και τι ακριβώς θα δηλώνει, ενώ μέσω του κοινού – όπως λέει – δικηγόρου Τάσου Ντούγκα, παρουσιαζόταν δημόσια ως απειλή για την Καλλιόπη. Παράλληλα, προβαλλόταν η εκδοχή ότι η ίδια ήταν στον χώρο όπου πέθανε το παιδί, ενώ η μητέρα του βρισκόταν στο μπάνιο.

Η Μουρτζούκου καταγγέλλει ότι της έδιναν χρήματα για να επαναλαμβάνει συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ότι την προέτρεπαν να έρθει σε αντιπαράθεση με τον πατέρα του παιδιού, Διονύση Αβράμη, και ότι της ζητήθηκε ακόμη και να κατονομάσει τρίτο πρόσωπο ως υπεύθυνο για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, γράφει το ereportaz.gr.

«Κυρίως, μέσω του δικηγόρου έλεγαν δημόσια πως απειλώ την Καλλιόπη, της φέρομαι άσχημα, πως με έδιωξε από το σπίτι, πως εγώ ήμουν στον χώρο που πέθανε ο Παναγιωτάκης και η Καλλιόπη ήταν στο μπάνιο. Μου έλεγαν μην ανησυχείς, κανείς δεν δίνει σημασία στην τηλεόραση, όλα για την Πόπη και την κόρη της γίνονται. Μου έδιναν χρήματα για να καταθέτω αυτά που μου ζητούσαν να λέω. Μου ζητούσαν να έρθω σε αντιπαράθεση με τον Διονύση Αβράμη, για «να λειτουργήσει υπέρ της Καλλιόπης.»

Αναφέρει πως της έστελναν κάμερες στο σπίτι για να δημιουργείται η εικόνα ότι είχε εκδιωχθεί, ενώ την ανάγκαζαν να κρύβεται μέσα στο σπίτι – ακόμη και κάτω από κρεβάτια ή σε ντουλάπες – ώστε να φαίνεται πως η Καλλιόπη ήταν μόνη της και δεν κινδύνευε η επιμέλεια των παιδιών.

Η 24χρονη κάνει λόγο για ψευδείς μηνύσεις εις βάρος της, για δημόσιες δηλώσεις ότι τρομοκρατούσε τη μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού, αλλά και για ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, το οποίο – όπως ισχυρίζεται – συνεχιζόταν ακόμη και στα διαλείμματα των τηλεοπτικών εμφανίσεων, με διαβεβαιώσεις ότι «έτσι πρέπει να λέγονται τα πράγματα για να μη φανεί συνεννόηση».

«Με έβαζαν να κρύβομαι είτε κάτω από τα κρεβάτια είτε στις ντουλάπες, για να φανεί πως η Καλλιόπη είναι μόνη της και να μην κινδυνεύει η επιμέλεια. Μου κάνανε μηνύσεις δήθεν πως τρομοκρατούσα τη γιαγιά Φωτεινή και την Καλλιόπη και έλεγαν πως επειδή με φοβόντουσαν αναγκαζόντουσαν να φύγουν από το σπίτι. Κάθε μέρα δήλωναν πως η Καλλιόπη θέλει να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του Παναγιώτη, πως η Καλλιόπη έχει στραφεί εναντίον μου και πως θα με σκοτώσει με τα ίδια της τα χέρια. Στα διαλείμματα μου τηλεφωνούσαν και μου έλεγαν «μην ανησυχείς, έτσι τα λέμε για να μην φανεί πως είμαστε σε συνεννόηση».

Κεντρικό ρόλο στο αφήγημά της αποδίδει σε τρία πρόσωπα: τη μητέρα του παιδιού Καλλιόπη, τη γιαγιά Φωτεινή και τον δικηγόρο Τάσο Ντούγκα που – όπως υποστηρίζει – καθοδηγούσε τη στρατηγική. Τους κατηγορεί ότι, μετά τον θάνατο του Παναγιωτάκη, κατέστρωσαν «ένα σατανικό σχέδιο» για να την πείσουν να μη μιλήσει για το τι πραγματικά συνέβη και να εμφανιστεί εκείνη ως ένοχη.

«Η Πόπη και η Φωτεινή προσπάθησαν να πουλήσουν τον Παναγιωτάκη»

«Είχε περάσει καιρός αφότου είχαμε κάνει σχέση με την Πόπη, όταν έμαθα ότι η Καλλιόπη, η μητέρα της και κάποιοι άλλοι τους οποίους δεν γνωρίζω, είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να πουλήσουν τον Παναγιωτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως λέει, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν έμεινε σε επίπεδο συζήτησης: «Αυτό είχε συμβεί λίγο πριν γνωριστούμε με την Καλλιόπη. Μάλιστα, όπως έχω πληροφορηθεί, είχαν γίνει και κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες και συζητήσεις με αγοραστές, οι οποίες όμως δεν κατέληξαν σε συμφωνία».

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, το παιδί είχε εξεταστεί ακόμη και από γιατρό: «Ο Παναγιωτάκης είχε εξεταστεί από γιατρό, για να διαπιστωθεί αν είναι καλή η κατάσταση της υγείας του».

«Με απείλησε ότι θα με σκοτώσει αν μιλήσω»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κάνει λόγο για σοβαρές απειλές σε βάρος της: «Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες, όμως η Καλλιόπη με είχε απειλήσει ότι “θα με σκοτώσει αν μου ξεφύγει το παραμικρό” και ότι “θα βρεθώ σε χαντάκι οποτεδήποτε και αν μιλήσω για αυτό το θέμα”».

Συνδέει μάλιστα τις καταγγελίες αυτές με παλαιότερη φράση που – όπως λέει – της είχε ειπωθεί: «Μου είχε αναφέρει πως “προτιμούσε να μην υπάρχει στη ζωή της ο Παναγιώτης”. Συνδυάζοντας όλα αυτά στο μυαλό μου, νομίζω πως εξηγείται – ή καλύτερα αποκαλύπτεται – το παρασκήνιο πίσω από τις συνθήκες θανάτου του Παναγιωτάκη».

«Όλα θα αποδειχθούν από τις συνομιλίες»

Η Ειρήνη δηλώνει πεπεισμένη πως οι ισχυρισμοί της μπορούν να αποδειχθούν: «Όλα όσα ισχυρίζομαι για την υπόθεση πώλησης του Παναγιωτάκη πιστεύω πως θα αποδειχθούν όταν θα έχω στη διάθεσή μου το σύνολο των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών μεταξύ μας».

Παράλληλα, επαναλαμβάνει κατηγορηματικά: «Δεν έχω καμία ευθύνη για τον θάνατο του Παναγιώτη. Για μένα ήταν το παιδί που έδωσε φως στα σκοτάδια της ψυχής μου.Δέχομαι συνεχείς απειλές για τη ζωή μου προκειμένου να μην αποκαλύψω τις συνθήκες θανάτου του και όλο το παρασκήνιο».

Τι αναφέρει για τον δικηγόρο Τάσο Ντούγκα

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα όσα αναφέρει για τον δικηγόρο των δύο γυναικών, Τάσο Ντούγκα, για τον οποίο επί της ουσίας υποστηρίζει πως ήταν ο ενορχηστρωτής ενός σχεδίου με μοναδικό σκοπό την διαστρέβλωση της πραγματικότητας και την απόδοση ευθυνών για το θάνατο του βρέφους στην Ειρήνη. Η ίδια υποστηρίζει πως το παιδί πέθανε στα χέρια της Καλλιόπης:

«Το Σεπτέμβριο του 2024, ο Τάσος Ντούγκας προθυμοποιήθηκε να μας εκπροσωπήσει όλες και παρά το γεγονός ότι είχα άλλη δικηγόρο, δέχτηκα. Το μόνο που ήθελαν, ήταν να με καταστήσουν την κύρια ύποπτη και ένοχη για τον θάνατο του Παναγιώτη. Το σχέδιο εναντίον μου λειτούργησε άψογα. Ο δικηγόρος έλεγε πως δεν πρέπει να εμφανίζεται ως κοινός δικηγόρος, αλλά πως θα φαίνεται να εκπροσωπεί την Καλλιόπη, όμως «εννοείται πως θα με προστατεύει και δεν θα με κατηγορήσει».

Η Ειρήνη ισχυρίζεται ότι της υποδείκνυαν τι να πει και τι να κάνει, ενώ κατά την ίδια επέμεναν να ρίξει την ευθύνη για το θάνατο στους γιατρούς του Νοσοκομείου Αμαλιάδας.

«Επέμεναν να καταθέτω πως ο Παναγιώτης έφυγε ζωντανός και πως για όλα έχουν ευθύνη οι γιατροί. Κανόνιζαν σε ποιες τηλεοπτικές εκπομπές θα εμφανισθούμε και τι ακριβώς θα δηλώσουμε. Κυρίως, μέσω του δικηγόρου έλεγαν δημόσια πως απειλώ την Καλλιόπη, της φέρομαι άσχημα, πως με έδιωξε από το σπίτι, πως εγώ ήμουν στον χώρο που πέθανε ο Παναγιωτάκης και η Καλλιόπη ήταν στο μπάνιο».