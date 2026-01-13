Μητσοτάκης σε αγρότες: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες»

Από ποιους αποτελείται η 25μελης αντιπροσωπεία
Σε εξέλιξη βρίσκεται συνάντηση των αγροτών που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνολικά 25 αγρότες συμμετέχουν στη συνάντηση, ενώ από πλευράς της κυβέρνησης, το «παρών» δίνουν μεταξύ άλλων ο Κωστής Χατζηδάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί.
«Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της συνάντησης.
«Το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα» επισήμανε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του, λέγοντας ότι θα ήθελε «η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη».
Αναλυτικά τι είπε ο πρωθυπουργός
Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.
Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.
Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.
Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.
Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Στο Μέγαρο Μαξίμου μπήκε λίγο πριν τις 14:30 αντιπροσωπεία 25 αγροτών για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει οριστεί για τις 15:00.
Η 25μελης αντιπροσωπεία αποτελείται από τους:
Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης
Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας
Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας
Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας
Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας
Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων
Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου
Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου
Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας
Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας
Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες
Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες
Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας
Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας
Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών
Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου
Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.
Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης
Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης
