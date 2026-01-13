Αχαΐα- Αγρότες: Δεν πάνε στον πρωθυπουργό, παραμένουν στα μπλόκα- Τι λένε στο thebest

Στον δρόμο της κλιμάκωσης παραμένουν οι αγρότες της Αχαΐας, καθώς κανένας αγροτικός σύλλογος του νομού δεν συμμετέχει στη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως δηλώνουν, ευθυγραμμίζονται πλήρως με την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Το μπλόκο της Περιμετρικής στην Εγλυκάδα παραμένει ενεργό, ενώ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας αποφασίστηκε να μην υπάρξει εκπροσώπηση στη σημερινή κυβερνητική συνάντηση.

Μιλώντας στο thebest.gr, το μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας, Αλέκος Θανόπουλος, ανέφερε: «Τα μπλόκα συνεχίζονται κανονικά. Συντασσόμαστε με την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής που πήραμε στη Νίκαια και δεν συμμετέχουμε στη σημερινή συνάντηση». Επίσης, υπογραμμίζει ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα 14 αιτήματά τους, που αφορούν, μεταξύ άλλων, το κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και τη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση που, όπως αναφέρουν, απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Στην ίδια γραμμή, κινείται και ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας», ο οποίος με απόφασή του απέχει από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «στημένη διαδικασία» από την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να παρουσιαστεί πως επιλύονται προβλήματα, ενώ στην πραγματικότητα επιδιώκεται να διασπαστεί το αγροτικό κίνημα και να πληγεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Παράλληλα, ο σύλλογος καταγγέλλει τη δίωξη αγροτών από το Αίγιο για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024 στον κόμβο Σελινούντα. Όπως ανακοινώθηκε, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου στις 19:00, με τη συμμετοχή νομικής υποστήριξης, ενόψει των δικαστηρίων που έχουν οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου και τις 12 Φεβρουαρίου.

Στο πλευρό της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων τάσσονται επίσης ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν συμμετέχουν στη σημερινή συνάντηση και συνεχίζουν τον αγώνα τους. «Σήμερα και χωρίς καμία συνεννόηση και ενημέρωση μάθαμε ότι δυο μέλη της συντονιστικής επιτροπής κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά αποφάσισαν να παρευρεθούν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό μη σεβόμενα την γραμμή που είχαμε αποφασίσει από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων. Δηλώνουμε ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλο παρα μόνω τον εαυτό τους. Η αγρότες της Δυτικής Αχαΐας και οι κτηνοτρόφοι τάσονται 100% με τις αποφάσεις της πανελλαδικής. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν όσο και να το προσπαθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά για την επιβίωσή μας όσοι "εφιάλτες" και να φανερωθούν» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.