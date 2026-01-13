Από τον Άραξο στο Παρίσι; Τι λέει στο thebest.gr η αερολιμενάρχης Ελένη Γιαννάκη

Από τον Μάιο αναμένεται να ξεκινήσουν πτήσεις από το αεροδρόμιο του Αράξου προς διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, όπως δήλωσε στο thebest.gr η αερολιμενάρχης Ελένη Γιαννάκη.

Όπως εξηγεί, «από τον Μάιο αναμένονται πτήσεις προς Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Βέλγιο, Λιθουανία, Τσεχία και Σλοβακία. Παράλληλα, διευκρινίζει πως στις 31 Ιανουαρίου θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό πρόγραμμα και τις δρομολογημένες πτήσεις».

Η κατάσταση με το Παρίσι

Σχετικά με την Transavia, η αερολιμενάρχης σημειώνει πως «απλώς έχει ακουστεί ότι θα ξεκινήσει πτήσεις προς Παρίσι, από τις αρχές Μαΐου, αλλά εμείς δεν έχουμε λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση ή σχετικό αίτημα από την εταιρεία». Προσθέτει πως «ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν αυτές οι πτήσεις, αλλά απαιτείται μια διαδικασία και δεν πρόκειται για κάτι που θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει δημοσιεύσει η Transavia και είναι ήδη διαθέσιμο για κρατήσεις, οι πτήσεις θα εκτελούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, από τις αρχές Μαΐου έως τα τέλη Αυγούστου. Η εταιρεία είναι ολλανδική, χαμηλού κόστους και μέλος του ομίλου Air France-KLM, με βάσεις στην Ολλανδία και τη Γαλλία. Η Transavia καλύπτει πλήθος ευρωπαϊκών και βορειοαφρικανικών προορισμών, προσφέροντας οικονομικά εισιτήρια, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει σημαντικά το δίκτυό της στην Ελλάδα.

Νέες εταιρείες και δρομολόγια

Η κ. Γιαννάκη αναφέρει επίσης ότι «από τον Μάιο θα ξεκινήσει πτήσεις η Luxair, με έδρα το Λουξεμβούργο, ενώ η Chair Airlines, με έδρα τη Ζυρίχη, θα ξεκινήσει δρομολόγια από τον Ιούλιο».

Ωστόσο, σημειώνει ότι «η Ryanair έχει προγραμματίσει ακυρώσεις πτήσεων σε πολλά αεροδρόμια, ανάμεσά τους και ο Άραξος, με αποτέλεσμα να μην προγραμματίζονται πτήσεις προς Μπάρι στην Ιταλία».

Συνολική εικόνα

Η συνολική εικόνα στο αεροδρόμιο του Αράξου παραμένει σε φάση προετοιμασίας και προγραμματισμού. Παράλληλα, γίνεται ολοένα και πιο εμφανές ότι οι διεθνείς συνδέσεις από τον Άραξο αυξάνονται, με περισσότερες πτήσεις να προγραμματίζονται για τη θερινή περίοδο και τις επόμενες χρονιές.