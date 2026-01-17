Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Πρόεδρος κοινότητας το θύμα -Παραδόθηκε ο 45χρονος δράστης

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «εκτέλεση» του Κώστα Αλεξανδρή , πατέρας ενός παιδιού και προέδρου της τοπικής κοινότητας του Λιθοβουνίου Αγρινίου.

Συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ο 45χρονος δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που αυτός διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση παρουσιάστηκε και παραδόθηκε ο 45χρονος άνδρας που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας 51χρονου στη Μακρυνεία Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί, ενώ παρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα».