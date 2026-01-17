Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Πρόεδρος κοινότητας το θύμα -Παραδόθηκε ο 45χρονος δράστης

Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο 51χρονο θύμα και τη στιγμή που αυτός διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε αρκετές φορές
Άγρια δολοφονία εκτυλίχθηκε στη περιοχή της Μακρυνείας στην ΑιτωλοακαρνανίαΑιτωλοακαρνανία.
Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «εκτέλεση» του Κώστα Αλεξανδρή, πατέρας ενός παιδιού και προέδρου της τοπικής κοινότητας του Λιθοβουνίου Αγρινίου.
Συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ο 45χρονος δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που αυτός διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα.
Στην Αστυνομική Διεύθυνση παρουσιάστηκε και παραδόθηκε ο 45χρονος άνδρας που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας 51χρονου στη Μακρυνεία Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί, ενώ παρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα».
Όσον αφορά τα κίνητρα της δολοφονίας, σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται πως ο δράστης είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα ενώ πρόσφατα είχαν άγριο καυγά.
Οι άνδρες της Ασφάλειας βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα όπου στην κυριολεξία το αυτοκίνητου του άτυχου Κώστα Αλεξανδρή ήταν “γαζωμένο” από σφαίρες.
