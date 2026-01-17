Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Μάκης Μαυρωτάς

Σε ηλικία 91 ετών απεβίωσε ο Μάκης Μαυρωτάς, συνταξιούχος της ΔΕΗ και άνθρωπος με μακρά και διαρκή παρουσία στον πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο εκλιπών είχε ενεργή συμμετοχή στη φιλελεύθερη παράταξη από τα νεανικά του χρόνια, παραμένοντας σταθερά παρών και δραστήριος επί πολλές δεκαετίες, γεγονός που τον κατέστησε ιδιαίτερα γνωστό στους κομματικούς κύκλους.

Στην προσωπική του ζωή, δημιούργησε οικογένεια με τη σύζυγό του Ντίνα, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, τον Σπύρο, τη Μαρία και την Αθηνά, ενώ είχε τη χαρά να γνωρίσει και τον εγγονό του, Άγγελο.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης, όπου συγγενείς, φίλοι και όσοι τον γνώρισαν είπαν το τελευταίο αντίο.