Μητσοτάκης: «Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες»

Στο πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με τον Ερντογάν

Συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και τον Νίκο Μάνεση στον Alpha παραχωρεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , το πρωί του Σαββάτου. Ξεκινώντας τη συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην μεγαλειώδη υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας. «Πρόκειται για μια στιγμή ισχύος και περηφάνιας για όλους τους Ελληνες. Είναι μια επένδυση ασφάλειας για όλους. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν καμία σχέση με το 2019», δήλωσε. Έκανε λόγο για «πολύ σημαντικές επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις». «Όσο μου έκανε εντύπωση το πλοίο αυτό καθαυτό αλλά τόσο μου έκανε εντύπωση το άρτια εκπαιδευμένο πλήρωμα του “Κίμωνα”», υπογράμμισε Σε ερώτηση για την επικείμενη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε πως θα γίνει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας πως η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Όπως είπε, στόχος είναι η συζήτηση για την οριοθέτηση ΑΟΖ, «εφόσον η Τουρκία απομακρυνθεί από ανυπόστατες διεκδικήσεις».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfqpsnyqd2nd" ></iframe> </div>

«Ξέρω τον κ. Ράμα πολλά χρόνια, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να εκφράζεται και πολλές φορές του ξεφεύγουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να λέει. Αυτή τη φορά είπε χοντράδα και κατάλαβε το λάθος του. Κρατώ τη διόρθωση, ήταν μια άτυχη δήλωση, καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας», είπε για τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfqq2scc6jyx" ></iframe> </div>

Αναφορικά με το αγροτικό, αναφέρθηκε στη συνάντηση της προηγούμενης βδομάδας πως «είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση με τους αγρότες» και επισήμανε πως «όσοι μονοπωλούν τους τηλεοπτικούς δέκτες δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τους αγρότες έχει ήδη ανακοινωθεί και δεν είναι δυνατόν να δοθούν επιπλέον χρήματα, καθώς ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν το επιτρέπουν. «Θα τους υποδεχθώ, θα τους ακούσω, αλλά γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν μπορώ να δώσω άλλα χρήματα, δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια από την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, είπε πως «για τα δέκα λεπτά δημοσιότητας πολλοί που δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία μπορούν να πουν διάφορα, δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfqq1n0wnbsx" ></iframe> </div>

Ερωτηθείς για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τη συζήτηση για το εμβόλιο απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο, γιατί η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Περίεργο, αυτοί που ήταν κατά του εμβολίου του COVID να είναι υπέρ του εμβολίου της ευλογιάς»

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfqq8ma8bx2h" ></iframe> </div>

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfqq3q9tjk1t" ></iframe> </div>

Ερωτηθείς για το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είπε πως είναι παράξενο να καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις κόμματα που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί ενώ επισήμανε πως είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να είναι κάποιος γονιός θύματος μιας τραγωδίας από το να είναι αρχηγός κόμματος. «Αφήστε να δούμε τι θα γίνει», σχολίασε. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. «Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις», απάντησε σε σχετική ερώτηση.