Εξαφάνιση Λόρας: «Ίσως είχε δώσει δείγματα γι' αυτό που θα ακολουθούσε» λέει η αστυνομία

Τονίζοντας τη σημασία που έχει η εξοικείωση των παιδιών με την τεχνολογία σε υποθέσεις όπως εκείνη της 16χρονης Λόρα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι, δυστυχώς, σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις η τεχνολογία λειτουργεί υποβοηθητικά.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, φiλοξενήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή για την υπόθεση του κοριτσιού που εξαφανίστηκε από την Πάτρα.

Όπως είπε «δυστυχώς σε πολλές από αυτές περιπτώσεις βοηθάει πολύ η τεχνολογία τα παιδιά και η εξοικείωσλή με τη χρήση τεχνολογίας τη χρήση κινητών τηλεφώνων από μικρή ηλικία. Όπως επίσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το παιδί φαίνεται πλέον τώρα από τη δική μας έρευνα της αστυνομίας ότι ίσως είχε δώσει δείγματα γι' αυτό που θα ακολουθήσει για την εξαφάνιση της για την φυγή της τα λέγαμε και ουσιαστικά η αστυνομία έχει τουλάχιστον εντοπίσει ίχνη της μέσα από βιντεοληπτικό υλικό από το περασμένο Σάββατο».

Αναφορικά με τις μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν, πως την έχουν δει, η ίδια τόνισε ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές και αρκετές καταγγελίες που φτάνουν σε αστυνομία, ότι οι πολίτες έχουν δει το κορίτσι χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται.