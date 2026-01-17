Αλέξης Τσίπρας: Κοσμοσυρροή στην παρουσίαση της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη- LIVE

Το βιβλίο του «Ιθάκη» παρουσιάζει στο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, που αναμένεται ότι θα ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, εστιάζοντας κυρίως στο επιτελικό κράτος, τη στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό, τις απευθείας αναθέσεις και τα εθνικά θέματα.

Η εκδήλωση, σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, σηματοδοτεί την «ολική επαναφορά» του σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους.