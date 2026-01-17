Αλέξης Τσίπρας: Κοσμοσυρροή στην παρουσίαση της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη- LIVE

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για το επιτελικό κράτος, το αγροτικό, τις απευθείας αναθέσεις και τα εθνικά θέματα.
Το βιβλίο του «Ιθάκη» παρουσιάζει στο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, που αναμένεται ότι θα ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, εστιάζοντας κυρίως στο επιτελικό κράτος, τη στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό, τις απευθείας αναθέσεις και τα εθνικά θέματα.
Η εκδήλωση, σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, σηματοδοτεί την «ολική επαναφορά» του σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους.
Έντονο ενδιαφέρον έχει και η παρουσία, στο πάνελ της παρουσίασης, του στελέχους του ΠΑΣΟΚ και νομικού Αντώνη Σαουλίδη, που στο παρελθόν υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη.
Πέραν του κ. Σαουλίδη, για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα μιλήσουν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γεωπόνος και πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, ο Άρης Στυλιανού, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας Κώστας Τούμπουρος. Τον συντονισμό και την παρουσίαση της εκδήλωσης έχει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.
