To «επικό» παρκάρισμα σε ράμπα στην Πάτρα

To «επικό» παρκάρισμα σε ράμπα στην Πάτρα

Στο κέντρο

Αδιαμφισβήτητα η Πάτρα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη στάθμευση και αδιαμφισβήτητα επίσης, το παρκάρισμα που θα δείτε στα στιγμιότυπα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως "επικό".

ΙΧ είναι σταθμευμένο σε ράμπα πεζοδρομίου στο κέντρο της Πάτρας.

"Λύση" ...βρέθηκε.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

