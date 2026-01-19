O Βασιλιάς Φελίπε από την Αθήνα για την σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία

Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, ο Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, βρίσκονται στην Αθήνα για να παραστούν στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης και, με δήλωσή τους προς τα μέσα ενημέρωσης, εξέφρασαν την έντονη θλίψη τους αλλά και τη βαθιά ανησυχία τους για το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ.

Ο βασιλιάς της Ισπανίας ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και πως από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τον Πρόεδρο της κυβέρνησης όσο και με την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, προκειμένου να ενημερώνονται για τις εξελίξεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι σκοπεύουν να επιστρέψουν στη χώρα τους το συντομότερο δυνατό.

Από την πλευρά της, η Λετίθια δήλωσε: «Ακούγαμε το ραδιόφωνο μέχρι τώρα και πράγματι οι τεχνικοί και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να αναζητούν πιθανά θύματα. Η προτεραιότητα τώρα είναι να φροντίσουμε, να συνοδεύσουμε, να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτό το φρικτό δυστύχημα».

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί κάτοικοι του Αδαμούθ έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους, στο μέτρο του δυνατού, επί τόπου», πρόσθεσε ο βασιλιάς, ο οποίος εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη» του προς τους κατοίκους του χωριού της Κόρδοβα.