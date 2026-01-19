Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ξαναπάει καρναβάλι- Δείτε τη στολή με την οποία θα παρελάσει φέτος η ακαδημαϊκή κοινότητα- ΦΩΤΟ

Με άρμα και συνοδευτικό πλήρωμα δίνει και φέτος δυναμικό «παρών» το Πανεπιστήμιο Πατρών στη Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, το οποίο έκανε δυναμική εκκίνηση το Σάββατο, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγαλύτερης αποκριάτικης γιορτής της χώρας, με την πόλη να μπαίνει και επίσημα σε καρναβαλικούς ρυθμούς.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας, με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές και εργαζομένους να παίρνουν μέρος στον θεσμό.

Την οργάνωση και της φετινής συμμετοχής έχει αναλάβει η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Ελένη Αλμπάνη, η οποία συντονίζει όλες τις προετοιμασίες, από τον σχεδιασμό του άρματος μέχρι τη συγκρότηση και την παρουσία του συνοδευτικού πληρώματος. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου φιλοδοξεί να δώσει και φέτος ένα ξεχωριστό στίγμα, συνδυάζοντας το χιούμορ, τη φαντασία και τη συλλογικότητα που χαρακτηρίζουν το Πατρινό Καρναβάλι.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr η Αντιπρύτανης Ελένη Αλμπάνη: «Το Πανεπιστήμιο μεταφέρει έξω από τα αμφιθέατρα τη δημιουργικότητα και το πνεύμα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της σύνδεσης με την κοινωνία, αλλά και του μνημονίου συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με την ΚΕΔΗΠ – Πατρινό Καρναβάλι, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει με άρμα, το οποίο θα συνοδεύεται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Έτσι, το “Πανεπιστήμιο πάει Καρναβάλι”, σε μια ζωντανή συνάντηση της γνώσης με τον πολιτισμό».

Δείτε τη στολή με την οποία θα παρελάσει φέτος η ακαδημαϊκή κοινότητα: