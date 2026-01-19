Blue Monday: Τι είναι και γιατί η σημερινή μέρα θεωρείται η πιο καταθλιπτική του χρόνου

Η έννοια της Blue Monday αναφέρεται στην ημέρα που θεωρείται, σύμφωνα με έναν δημοφιλή ισχυρισμό, η πιο καταθλιπτική του χρόνου.

Συνήθως πέφτει την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου. Αν και ο όρος ακούγεται επιστημονικός, στην πραγματικότητα προέρχεται από μια εξίσωση που παρουσιάστηκε το 2005 και βασίστηκε σε ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, χωρίς όμως να αναγνωρίζεται επίσημα από την επιστημονική κοινότητα.

Για αυτό πολλοί έχουν απορρίψει την ιδέα, κάνοντας λόγο για ψευδοεπιστήμη.

Ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ιανουάριος γενικότερα θεωρείται δύσκολος μήνας είναι η εποχική αλλαγή. Οι μέρες είναι μικρές, το φυσικό φως περιορισμένο και ο καιρός συχνά κρύος και μουντός.

Η έλλειψη ηλιοφάνειας μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, καθώς σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα σεροτονίνης, μιας ορμόνης που συνδέεται με την καλή ψυχολογία. Για αρκετούς ανθρώπους, αυτό οδηγεί σε κόπωση και συναισθηματική πτώση.

Παράλληλα, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, πολλοί βιώνουν μια απότομη επιστροφή στην καθημερινότητα. Η χαλαρή ατμόσφαιρα, οι κοινωνικές συγκεντρώσεις και οι προσδοκίες των γιορτών αντικαθίστανται από εργασιακές υποχρεώσεις, σχολικές απαιτήσεις και οικονομικές πιέσεις.

Επίσης, τα έξοδα των γιορτών συχνά αφήνουν ένα αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας, το οποίο επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία.

Ένας ακόμη παράγοντας που συνδέεται με τη Blue Monday είναι οι στόχοι της νέας χρονιάς. Πολλοί άνθρωποι θέτουν υψηλές προσδοκίες και αποφάσεις, όπως αλλαγές στον τρόπο ζωής ή επαγγελματικές φιλοδοξίες. Όταν όμως, μέσα στις πρώτες εβδομάδες του έτους, διαπιστώνουν ότι δυσκολεύονται ή δεν μπορούν να τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις, ανακύπτουν η απογοήτευση και το αίσθημα αποτυχίας.









