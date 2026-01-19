Αιτωλοακαρνανία: Αύριο το τελευταίο «αντίο» στον Κώστα Αλεξανδρή

Η κηδεία θα τελεστεί στις 12:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λιθοβουνίου
Αύριο, Τρίτη (20.1.26) συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Κώστα Αλεξανδρή, ο οποίος δολοφονήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Λιθοβούνι Αγρινίου.
Η κηδεία, σύμφωμα με το sinidisi.gr θα τελεστεί στις 12:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λιθοβουνίου, ενώ η σορός του εκλιπόντα θα βρίσκεται από τις 11:30 το πρωί στον Ιερό Ναό.
